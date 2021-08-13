近乎零諧震 B&W Nautilus鸚鵡螺座地喇叭 進駐中環AV Life

怎樣界定貴價音響的音色表現？如果無法親身試聽，相信大家很難衡量。AV Life中環太子大廈店最近引入英國殿堂級音響品牌Bowers & Wilkins(B&W)的Nautilus傳奇旗艦座地喇叭。其「鸚鵡螺」獨特音箱形狀能夠有效吸收共震與雜音，呈現更純淨音色，是享受古典音樂的上佳夥伴。

鸚鵡螺結構吸收諧震

傳統座地喇叭的音箱大多是長方體造型，但B&W團隊深明高、中、低音音頻的波長各有不同，故此設計Nautilus的聲學結構時，需要以不同粗幼與長短的漸細管道來吸收雜音，令4路分音設計的Nautilus，當中高音、中和中低音震膜的背面，採用了長條錐形的收窄管道，將不必要的諧振、失真、雜音吸收，以呈現最純淨細緻、高保真的動人音色。至於底部的低音單元，團隊將3米長的管道以「鸚鵡螺」般的螺旋型漸細導管形狀，既達到吸收諧震，慳位之餘也不失優雅美觀。

4組鋁振膜分音設計

B&W Nautilus配備4組鋁振膜單元，避免因不同振膜特質產生的音色差異。有別於普遍由前級、後級到喇叭內部再進行分音處理和單元驅動的音訊傳輸路徑，Nautilus在前後級之間已先經過分音處理。現場試聽的音響系統就採用了Classé Delta Pre前級，再通過Nautilus的4路電子分音處理，才傳送至4台Classé Delta Stereo後級放大器，來獨立驅動Nautilus每組單元。為Nautilus的高音、中音、中低音以及低音4單元提供最佳的音訊還原，也避免傳統喇叭內部分音器的能量損耗，令音色輸出更為澎湃。

現在午夜藍配色的B&W Nautilus已進駐AV Life中環太子大廈店，樂迷可一睹喇叭的風采。

查詢：2346 3398