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追加ANC與Bragi動作操控 Klipsch T5 II更新微調
15 分前
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KlipschKlipsch T5 II ANCMcLaren Edition主動降噪Dirac HD SoundBragi AI5.8毫米IPX4
追加ANC與Bragi動作操控 Klipsch T5 II更新微調
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2021年版Klipsch T5 II沿用相同的耳機造型。

Klipsch去年推出真無線耳機T5 II深受樂迷歡迎，不過現今新耳機大多已具備ANC主動降噪功能，對此廠方不得不加以微調，於上周宣布推出小改版本。2021年版Klipsch T5 II沿用相同的耳機造型，亦同時加推超跑味濃的麥拿倫McLaren Edition，然而新耳機在內部作出3項微調，分別是追加6個波束成型麥克風與自動抑噪，來呈現ANC主動降噪功能，也支援Dirac HD Sound供用家自訂音色平衡，還加入Bragi AI動作操控功能，用家能夠透過點頭或搖頭來接聽來電或切換聽歌。

2021年版Klipsch T5 II依舊搭載5.8毫米動圈單元、符合IPX4防水標準，在啟動ANC的情況下提供5小時播放時間；連充電盒最展長21小時續航力，售299美元(約2,325港元)；McLaren Edition則售349美元(約2,714港元)，現已率先於美國上架。

網址：https://www.klipsch.com/

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超跑味濃的麥拿倫McLaren Edition，充電盒有輪胎紋理設計，並有支援NuCurrent充電技術的無線充電板。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/追加anc與bragi動作操控-klipsch-t5-ii更新微調-278717
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