進軍潮袋 ASUS ROG電競潮牌ROG SLASH登場

電競品牌走向多元化，不再侷限於硬件周邊出品，例如Razer推出電競口罩等。ASUS ROG宣布推出電競潮物系列「ROG SLASH」。首波產品包括多用途拉繩袋、經典郵差袋及小型單肩袋，設計團隊將「靛藍」與「桃紅」的PANTONE色，以及程式編碼元素，作為醒目的視覺識別，喚起Cyberpunk、電競和次文化的流行時尚美感。

ROG SLASH經典郵差袋

間隔實用設計，粗肩帶印有ROG SLASH的編碼圖案，飾以金屬搭扣開合。袋身備有15吋筆電間隔及一個前置拉鏈袋，採用防水TPU物料。售價：1,798港元

ROG SLASH小型單肩袋

輕巧便攜，同樣配搭印有ROG SLASH編碼圖案的粗肩帶，及採用防水TPU物料。小型單肩包能放置所有基本隨身物品，輕裝出行。售：998港元

ROG SLASH多用途拉繩袋

拉繩背包外型隨性，配有手挽、肩帶和軟身防水布料，可作手提包使用，亦可舒適背上，方便攜帶。售：998港元

查詢：3582 4770