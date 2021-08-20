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進軍潮袋 ASUS ROG電競潮牌ROG SLASH登場
1 小時前
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ASUSROGROG SLASH電競潮袋
進軍潮袋 ASUS ROG電競潮牌ROG SLASH登場
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ASUS ROG宣布推出電競潮物系列「ROG SLASH」。

電競品牌走向多元化，不再侷限於硬件周邊出品，例如Razer推出電競口罩等。ASUS ROG宣布推出電競潮物系列「ROG SLASH」。首波產品包括多用途拉繩袋、經典郵差袋及小型單肩袋，設計團隊將「靛藍」與「桃紅」的PANTONE色，以及程式編碼元素，作為醒目的視覺識別，喚起Cyberpunk、電競和次文化的流行時尚美感。

ROG SLASH經典郵差
間隔實用設計，粗肩帶印有ROG SLASH的編碼圖案，飾以金屬搭扣開合。袋身備有15吋筆電間隔及一個前置拉鏈袋，採用防水TPU物料。售價：1,798港元

ROG SLASH小型單肩袋
輕巧便攜，同樣配搭印有ROG SLASH編碼圖案的粗肩帶，及採用防水TPU物料。小型單肩包能放置所有基本隨身物品，輕裝出行。售：998港元

ROG SLASH多用途拉繩袋
拉繩背包外型隨性，配有手挽、肩帶和軟身防水布料，可作手提包使用，亦可舒適背上，方便攜帶。售：998港元

查詢：3582 4770

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ROG SLASH經典郵差袋，售1,798港元。
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ROG SLASH小型單肩袋，售998港元。
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ROG SLASH多用途拉繩袋，售998港元。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/進軍潮袋-asus-rog電競潮牌rog-slash登場-281709
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