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隨錄隨傳 Canon發布Camcorder XF605輕巧型廣播級4K攝錄機
37 分前
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Canon廣播級4K攝錄機Camcorder XF6051.0吋829萬像素CMOSDIGIC DV 74K@60PContent Transfer Mobile8K超高清便攜式變焦廣播鏡頭10x16 KAS S
隨錄隨傳 Canon發布Camcorder XF605輕巧型廣播級4K攝錄機
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配合廣播潮流，Canon上周發布Camcorder XF605輕巧型廣播級4K攝錄機。

實時廣播愈趨普及，攝錄機的兼用度及便攜性更形重要。Canon上周發布Camcorder XF605輕巧型廣播級4K攝錄機，沿用高階機種XF705的優點，採用1.0吋829萬像素CMOS元件，並搭載DIGIC DV 7影像處理器，最高支援4K UHD(解析度3,840x2,160)/每秒60格的4:2:2 10-bit XF-AVC或MP4影片格式，亦可拍HDR(HLG/PQ)及Canon Log 3 Gamma。新機配備具15倍光學變焦、25.5毫米廣角4K「L」鏡頭，內置Super UD鏡片帶來低色散影像優點；在高清攝錄模式下提供30倍Advanced Zoom，焦距幅度由25.5至765毫米，配合對焦、變焦、光圈3個獨立的轉環鏡身設計，方便用家運鏡操作。

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沿用高階機種XF705的優點，採用1.0吋829萬像素CMOS元件，並搭載DIGIC DV 7影像處理器。
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支援全新Content Transfer Mobile(CTM)流動應用程式，透過連接Wi-Fi或USB可即時傳輸proxy影片及metadata至手機；也支援FTP檔案傳輸及IP Streaming等串流功能。

對焦系統方面，新機內置雙像素CMOS自動對焦系統支援連續自動對焦，備有3.5吋276萬點LCD觸控屏，對應點選屏幕內80％範圍進行對焦，也支援眼睛、臉部及頭部偵測，自動對焦及追焦更靈敏。為便利用家檔案傳輸及實時廣播之用，XF605支援全新Content Transfer Mobile(CTM)流動應用程式，透過連接Wi-Fi或USB可即時傳輸proxy影片及metadata至手機；也支援FTP檔案傳輸及IP Streaming等串流功能，方便用作實時影片放送。

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Canon同時推出8K超高清便攜式變焦廣播鏡頭10x16 KAS S。

同場加映：Canon 8K超高清便攜式變焦廣播鏡頭10x16 KAS S
Canon同時推出8K超高清便攜式變焦廣播鏡頭10x16 KAS S，新鏡具備全焦距f/2.8恆定光圈，焦距範圍為16至160毫米，備有10倍光學變焦能力。從畫面中心到邊緣，能提供支援8K廣播電視攝影機所需的解析力和對比度。該鏡頭也具備與Canon 2/3型4K便攜式變焦廣播鏡頭同樣優秀的操作性，輕巧鏡身僅重2.9公斤，方便作多用途流動拍攝，滿足紀錄片以及活動拍攝等影像製作及報導的需要。

Canon Camcorder XF605與8K超高清便攜式變焦廣播鏡頭10x16 KAS S將於今年10月登場，香港售價待定。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/隨錄隨傳-canon發布camcorder-xf605輕巧型廣播級4k攝錄機-281546
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