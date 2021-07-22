零死角全覆蓋

NETGEAR Orbi RBK852三頻Mesh WiFi6為智能家居而設

新一代WiFi6應用越來越廣泛，除了網速夠快，穩定度及覆蓋度亦非常重要！NETGEAR的Orbi WiFi 6三頻AX Mesh WiFi網絡系統（RBK852）採用三頻Mesh WiFi，最高規格做到網速，穩定及覆蓋度三者兼備。加上純白色的流線型簡約設計，隱藏天線，突破以往傳統造型。

近年大眾直播、視像會議、視像上課、4K 影片串流、電競遊戲及 VR 虛擬實境等要求延遲極低的網絡活動使用量大增，而WiFi 6速度更快，延遲大幅降低，適合以上活動使用。RBK852無線網絡頻寬高達6Gbps，採用四核2.2GHz處理器，獨立傳輸頻寬更提升至2.4Gbps。

而RBK852的覆蓋範圍更可達5000呎，為Orbi系列目前覆蓋能力最強的產品。它的三頻 Mesh WiFi 技術包含2.4GHz + 5GHz 提供裝置上網，並由獨立 5GHz 通道負責主機與衛星傳輸；配備OFDMA 技術，網絡能支援同時連接 100 個網絡設置及20個網絡串流同時進行，亦能確保 WiFi 訊號品質穩定，即使在房間盡頭亦可接收到穩定的極速效果。

另一型號Orbi RBK752則是中階機之選，同樣提供三個Wi-Fi 6頻道頻道，採用最新802.11ax Wi-Fi 6制式，不論使用2.4GHz Wi-Fi，還是5GHz 頻道，連接多部裝置都可享用超強訊號。入門版亦有Orbi RBK352可以選擇，同樣採用最新802.11ax Wi-Fi 6制式，可支援多達20部裝置連線，不論是村屋，大單位，只要放對位置，都可輕鬆零死角上網。

香港電腦通訊節2021將於8 月20日舉行，屆時NETGEAR將會準備各款新產品，同及大量限定優惠，絕對不容錯過！

詳情：

日期：8月20日至8月23日

地點：灣仔會展

NETGEAR攤位：G21-G24