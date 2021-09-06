Am730
Am730
Am730
Am730
News Tech
雷射偵測 實時分析 Dyson V12 Detect Slim塵垢現形
2 小時前
#Hashtags
DysonV12DetectSlim雷射偵測PiezoSensor壓電式聲學感應器防纏結螺旋吸頭
雷射偵測 實時分析 Dyson V12 Detect Slim塵垢現形
news-images

俗語云：「眼不見為乾淨。」用吸塵機清潔家居過後，大家會否用手指觸摸地板，看看是否仍有塵埃？Dyson全新旗艦級V12 Detect Slim，具備雷射偵測技術，清潔時塵垢無所遁形；配合Piezo Sensor感測，實時分析微粒數量和體積，兼自動調整吸力，吸塵更安心！
 

雷射光束顯示清潔範圍

Dyson V12 Detect Slim具備嶄新雷射偵測技術，令小至10微米、肉眼無法辨識的「隱藏」灰塵一網打盡。針對硬地板的塵埃問題，產品利用安裝在吸頭左側的綠色雷射二極管，清潔同時照射地板，由於光束跟地面形成1.5°夾角及離地7.3毫米距離，使微塵與地板有最佳對比。至於選擇綠光的理由，官方指對比紅光與藍光，人眼對綠光的識別度最高，且亮度多8.5倍，並提供500lux照度的環境光，有助辨識哪些地方需要吸塵。

Piezo Sensor智能吸塵分析

單是偵測到隱藏的微塵並不足夠，V12 Dectect Slim也在集塵筒內置Piezo Sensor壓電式聲學感應器，以每秒15,000次測量微粒體積與數量。當灰塵進入機內時，會跟感應器碰撞，系統透過不同的震動聲波智能辨識碎屑、塵垢甚至小於10微米的致敏原，再於機頂LCD屏幕實時統計顯示。另外在自動模式下，吸塵機遇到大量灰塵時會自動提升吸力，吸塵更慳電高效。

防纏結螺旋吸頭

香港人喜愛毛孩，清理掉毛甩髮是一大煩惱。產品新增防纏結螺旋吸頭，廠方參考龍骨水車的引水上流灌溉原理，其錐形螺旋吸頭設計，有效將毛髮由下而上抽捲入內，而毛髮不會纏繞於吸頭刷毛上，超級方便！Dyson V12 Detect Slim售5,180港元起，現已上市。

網址：https://www.dyson.hk/

news-images
吸頭具雷射光束，顯示隱藏塵垢。
 news-images
LCD屏幕實時統計碎屑、塵蟎和納米粒子。
 news-images
錐形螺旋吸頭設計，抽捲毛髮又不會纏結。

雷射偵測 實時分析 Dyson V12 Detect Slim塵垢現形

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/雷射偵測-實時分析-dyson-v12-detect-slim塵垢現形-285273
#Hashtags
DysonV12DetectSlim雷射偵測PiezoSensor壓電式聲學感應器防纏結螺旋吸頭
Am730

演繹黑之極致 LG QNED MiniLED 8K最強

小米眼鏡丨鏡框內藏MicroLED 可顯示訊息、導航甚至翻譯文字

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
演繹黑之極致 LG QNED MiniLED 8K最強
Am730
Am730
小米眼鏡丨鏡框內藏MicroLED 可顯示訊息、導航甚至翻譯文字
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多