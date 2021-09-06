雷射偵測 實時分析 Dyson V12 Detect Slim塵垢現形

俗語云：「眼不見為乾淨。」用吸塵機清潔家居過後，大家會否用手指觸摸地板，看看是否仍有塵埃？Dyson全新旗艦級V12 Detect Slim，具備雷射偵測技術，清潔時塵垢無所遁形；配合Piezo Sensor感測，實時分析微粒數量和體積，兼自動調整吸力，吸塵更安心！



雷射光束顯示清潔範圍

Dyson V12 Detect Slim具備嶄新雷射偵測技術，令小至10微米、肉眼無法辨識的「隱藏」灰塵一網打盡。針對硬地板的塵埃問題，產品利用安裝在吸頭左側的綠色雷射二極管，清潔同時照射地板，由於光束跟地面形成1.5°夾角及離地7.3毫米距離，使微塵與地板有最佳對比。至於選擇綠光的理由，官方指對比紅光與藍光，人眼對綠光的識別度最高，且亮度多8.5倍，並提供500lux照度的環境光，有助辨識哪些地方需要吸塵。

Piezo Sensor智能吸塵分析

單是偵測到隱藏的微塵並不足夠，V12 Dectect Slim也在集塵筒內置Piezo Sensor壓電式聲學感應器，以每秒15,000次測量微粒體積與數量。當灰塵進入機內時，會跟感應器碰撞，系統透過不同的震動聲波智能辨識碎屑、塵垢甚至小於10微米的致敏原，再於機頂LCD屏幕實時統計顯示。另外在自動模式下，吸塵機遇到大量灰塵時會自動提升吸力，吸塵更慳電高效。

防纏結螺旋吸頭

香港人喜愛毛孩，清理掉毛甩髮是一大煩惱。產品新增防纏結螺旋吸頭，廠方參考龍骨水車的引水上流灌溉原理，其錐形螺旋吸頭設計，有效將毛髮由下而上抽捲入內，而毛髮不會纏繞於吸頭刷毛上，超級方便！Dyson V12 Detect Slim售5,180港元起，現已上市。

網址：https://www.dyson.hk/

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