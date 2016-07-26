電商創業 手機經營 掌舖Boutir 點指搞店

經濟新常態帶動電子商貿消費暢旺，幾乎每個人都試過用手機購物，而政府消費券配合電子支付平台，更催化這消費模式。根據美企OuterBox的統計，79%手機用家最近6個月曾試過手機購物；80%消費者傾向透過手機查詢貨品或觀看評價；逾半網店流量來自手機，足見手機開店的重要。今次介紹的本地電商平台，其中一間就是掌舖Boutir。



捉緊商機 易學易用

隨著政府派發首期消費券，令近月不少傳統實體商店也有意進軍電商平台，想捉緊商機但又不懂網站經營技術，掌舖可說是這些小店初嘗電商操作的較經濟方法。例如他們的入門計劃(毋須簽約月費148港元)，已能供商戶透過掌舖Boutir的專屬手機app，建立和管理網店。惟基本計劃每日有交易單數上限，亦無法從Google Analytics分析訪客行為數據，作為小試牛刀未嘗不可，若要追加功能，非參加主流的商務計劃不可。包攬八達通、AliPayHK、WeChat Pay HK和Tap & Go拍住賞的掌舖，早前宣布呼應消費券計劃，已邀請旗下13萬商戶在不設任何上架費、不作任何營業額分成，免費宣傳協助小店推銷商品，又推出懶人包為商戶排解困難，爭取訂單。



成立$5,000消費券掌賞Mall

此外，掌舖又跟逾200間本地小店合作，成立「消費券掌賞Mall」網上市集專區，設有6大展區，包括飲食雜貨、美容護膚、寵物用品、母嬰育兒、電子產品以及生活時尚，搜羅過萬件精選商品，優惠低至半價。小店商品別具特色，有別於大型百貨公司或網上購物網商品，大眾可藉消費券機會認識一些本土特色小店。同時掌舖月初也印製了逾3萬本「消費券購買天書」，供大眾免費索取。天書設有QR code，簡單掃描即可瀏覽小店購物。針對新晉商戶，掌舖也推出限時開店優惠，僅先付1,800港元年費，之後以消費券付3,000港元(原價5,988港元年費)，便可以最高級的商務PLUS計劃，免費加入消費券掌賞Mall，可享每月無上限交易量、無限活動推廣與desktop版後台管理等功能，相當吸引。

手機後台與物流支援

雖然掌舖具備最多種付款選擇，但對商戶來說手機後台系統管理與送貨物流方面較為失色。幸好前者在上月進行系統更新，容許商戶將資金記錄和廣告表現匯出CSV檔案，如Facebook和Google廣告開支、Shipany運費等，亦提供簡單版面分析廣告表現。至於物流方面，早期掌舖僅支援Alfred智能櫃，至去年暑假加入Shipany智能物流平台，支援順豐及中通物流等並能追蹤派送進度，可惜的是系統仍未能直接跟第三方物流對接，長遠對擴充業務或有滯礙。

網址：https://www.boutir.com/HK/zh-Hant