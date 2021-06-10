Am730
Am730
Am730
Am730
News Tech
電子消費券丨Apple分銷商暗示消費券8月有得攞？
2021-06-10
#Hashtags
電子消費券S.A.Group商用八達通8月
電子消費券丨Apple分銷商暗示消費券8月有得攞？
news-images
Apple產品分銷商戶S.A.Group選在8月開通八達通支付，是否意味電子消費券最快8月可領取？

政府預計會在本月底公布有關5,000港元電子消費券的詳細安排，包括Alipay HK、WeChat Pay HK、Tap & Go及八達通均已經公布不同的優惠，希望爭取更多市民使用他們的服務。Apple產品分銷商戶S.A.Group，旗下包括Studio A及DG Lifestyle Store，在其官方Facebook指預計在8月加入八達通支付，方便顧客使用不同電子支付方式消費。

外界指像S.A.Group這樣有相當規模的分銷商，申請商用八達通其實很簡單，理論上毋須等到8月已可開通，所以有揣測他們收到消息知道電子消費券的推行時間，才安排8月開通八達通支付。

順帶一提，由2019年12月開始，八達通的儲值上限及最高交易金額已經上調到3,000港元，另外由5月16日起，市民透過便利店為八達通卡增值或申領交通津貼，系統亦會自動將舊八達通卡的儲值額上調到3,000港元。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/電子消費券丨apple分銷商暗示消費券8月有得攞？-271471
#Hashtags
電子消費券S.A.Group商用八達通8月
Am730

實名制前入平儲值卡好時機 SoSim推買10送3優惠

Minions陪你做運動 Fitbit Ace 3特別版：迷你兵團 解鎖角色

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
實名制前入平儲值卡好時機 SoSim推買10送3優惠
Am730
Am730
Minions陪你做運動 Fitbit Ace 3特別版：迷你兵團 解鎖角色
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多