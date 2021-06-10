電子消費券丨Apple分銷商暗示消費券8月有得攞？

政府預計會在本月底公布有關5,000港元電子消費券的詳細安排，包括Alipay HK、WeChat Pay HK、Tap & Go及八達通均已經公布不同的優惠，希望爭取更多市民使用他們的服務。Apple產品分銷商戶S.A.Group，旗下包括Studio A及DG Lifestyle Store，在其官方Facebook指預計在8月加入八達通支付，方便顧客使用不同電子支付方式消費。

外界指像S.A.Group這樣有相當規模的分銷商，申請商用八達通其實很簡單，理論上毋須等到8月已可開通，所以有揣測他們收到消息知道電子消費券的推行時間，才安排8月開通八達通支付。

順帶一提，由2019年12月開始，八達通的儲值上限及最高交易金額已經上調到3,000港元，另外由5月16日起，市民透過便利店為八達通卡增值或申領交通津貼，系統亦會自動將舊八達通卡的儲值額上調到3,000港元。