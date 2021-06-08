電競王者 ASUS ROG Phone 5 Ultimate開箱睇

ASUS早前推出新一代旗艦電競手機ROG Phone 5，以超強效能成為新世代電競神機，但實情是「高處未算高」，ROG Phone 5系列發表時已預告過會有Ultimate版出現，而這款攻頂版本近日在香港正式推出，而且有著獨特的背屏賣點，相信不少手遊發燒友，終於等到它的來臨。

ROG Phone 5 Ultimate跟之前ROG Phone 5比較，「基本上」設計是大同小異的，亦是採用沒有瀏海或水滴設計的6.78吋20.4：9屏幕及前置雙喇叭。不過機背設計就完全不同，並未使用帶有RGB燈效ROG Logo的Dot Matrix設計，而是塞入了一個稱之為「後置幻視屏幕」的小型LED屏幕。另外，ROG Phone 5 Ultimate的「極光白」配色，其機背是霧面效果，觀感截然不同。不過亦由於霧面設計，令機背有點滑手，應盡量避免裸機使用，以免跣手意外跌爆手機。

新機的「後置幻視屏幕」確是注目點，原因這個屏幕真正可按照用戶喜好去顯示內容。本身後置LED屏幕已針對7個不同情境，可顯示出3種不同動畫，手機會自動偵測並播放。用戶也可以自行設定字句顯示，甚至是將相片放到後置LED屏幕播放。

身為ROG Phone 5系列最強版本，ROG Phone 5 Ultimate雖同樣使用高通Snapdragon 888處理器，但記憶體方面就加大至18GB RAM(ROM容量為512GB)，至於主攝鏡頭就跟ROG Phone 5一樣，後置三鏡由64MP像素主鏡、13MP像素超廣角鏡與5MP像素微距鏡所組成，至於前鏡頭為24MP像素，亦內置6,000mAh大容量電池。