電競節首賣 ASUS ROG Phone 5s/5s Pro 霸氣升級

一連四日，香港電腦通訊節正式開幕！今年ASUS ROG(攤位：A10)於「香港電競節 2021」會場搶先現貨開售升級版ROG Phone 5s系列，改用攻頂級高通S888+ 5G晶片及最高18GB+512GB儲存組合，整體效能即飆升25%。同場官方又舉辦「ROG Phone 5s電競嘉年華」，於周末邀請FHProductionHK《熊仔頭》頻道，人氣可愛女神嘉盈擔任ROG台主，玩家可報名參加挑戰贏取ROG裝備。

ROG Phone 5s系列硬件大升級

新登場ASUS ROG Phone 5s系列實為早前ROG Phone 5系列硬件升版版本，當中5s機身沿用ROG點陣燈效機背，並加入極光白機款選擇；而5s Pro則特別搭載彩色後置幻視屏幕，玩家可設定文字或圖案以簡短動畫顯示，盡顯個性。兩款手機均採用6.78吋FHD+ AMOLED屏幕，提供144Hz更新率、1毫秒反應時間及360Hz觸控採樣率，配合機側兩端AirTrigger 5的超音波觸控鍵，手遊操控幾近零延遲。此外ROG Phone 5s全系列的超音波觸控鍵新增同時支援兩種手勢指令，如點擊搭配撥滑等，玩MOBA自訂技能組合就更隨心所欲；而且5s Pro機背更特設隱藏式後置觸控鍵，增加操控的靈活性。

升級版ROG Phone 5s全系列換上最頂級高通S888+ 5G晶片，當中5s備有16GB+256GB和18GB+512GB雙版本選擇，分別售7,998港元及9,198港元；5s Pro只提供頂配18GB+512GB儲本組合，售10,298港元，兩款手機均內置支援65W快充6,000mAh電池，能夠30分鐘充電七成，又隨機附送「空氣動力風扇5」及「Aero專屬保護套」。而電腦節期間買機，更可獲贈ROG Strix Go BT真無線電競耳機乙對(價值：1,980港元)，如ROG Phone用家額外登記換機優惠，還可換領Google Play 150港元禮品卡乙張。