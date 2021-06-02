預載Zepp OS Amazfit GT 3系列 一鍵4種健康測量

智能腕錶的續航力一直是用家的關注所在，國產華米科技於今夏發表自家操作系統Zepp OS，聲稱能降低運行功耗65%、續航力提升190%。而首款搭載Zepp OS的Amazfit GT 3系列新鮮抵港，具備最長21日使用時間，又改良BioTracker PPG 3.0，一鍵即可同時測量心率、血氧、呼吸頻率和壓力水平，超級方便。

一門三傑 GTR 3 Pro支援免提與聽歌

Amazfit GT 3系列分別有方形錶面的GTS 3，與兩款圓形錶面GTR 3和GTR 3 Pro以供選擇，3款腕錶均採用航空級鋁合金製作錶身，並提供旋轉錶冠作瀏覽模式及切換功能。GTS 3採用1.75吋AMOLED，屏佔比有72.4%；至於GTR 3和GTR 3 Pro分別是1.39吋與1.45吋AMOLED，前者內置450mAh提供最長21天續航力，後者更內置2.3GB容量，可供存放470首歌曲，兼設有收音咪和喇叭，既可直接用手錶聽歌，也能藍牙免提通話。

Zepp OS跨平台操作

智能腕錶預載自家Zepp OS，可對應Android裝置Google Fit和iOS的Apple Health，亦能夠跟Strava、Runkeeper、TraningPeaks等熱門運動apps共享數據，兼容性高。新系統免費提供逾150種錶盤及常亮屏幕顯示，也內置150種運動模式作鍛煉。腕錶搭載最新6PD BioTracker PPG 3.0生物追蹤光學感測器，能夠一鍵在45秒內測量4種健康指標，當然亦具備睡眠監測和月經周期追蹤。

售價方面，Amazfit GTS 3、GTR 3和GTR 3 Pro，前兩款各售1,298港元；後者售1,850港元。GTS 3和GTR 3已陸續上市，至於GTR 3 Pro發售時間待定。

查詢：2891 2819

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