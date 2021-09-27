顧客店面廚房3贏 iCHEF讓POS更好用

餐飲業在疫情下大受打擊，惟危中有機，食店轉型擴展外賣訂單，成功過渡新常態。整合堂食和外賣，還要確保店面管理和廚房協作溝通，簡便POS(Point of Sale)平台扮演重要角色。餐廳科技iCHEF香港區負責人李思明Rocky，夥同串燒店「共度一燒」創辦人之一李滙斌Donald，分享iCHEF POS系統如何助小店疫市制勝。

改善餐廳內循環

以往餐飲業依賴人手落單，再「飛單」通知廚房出菜，箇中溝通能主宰經營成敗。共度一燒老闆之一Donald補充，「食店數碼化，不止手寫變電腦單那麼簡單，如點餐介面大媽都識用，廚房也看明白訂單內容，大家才會接受和適應，而iCHEF令我們不會在轉型期間發生爭執。」有別於傳統收銀機，iCHEF的POS系統以iPad流動操作為基礎，介面結合交易結帳、堂食與輪候管理及廚房出餐流程，並整合實時食物庫存和Xero雲端會計。iCHEF香港區Rocky解釋，「我們由改善餐廳營運開始，點餐介面盡量減少按鍵步驟、圖案表示和根據食店設計廚房單排版及字體，也延伸至紀錄食客消費行為，增加回頭客的忠誠度。」iCHEF也協助食店製作顧客用點餐網頁，下單同步在POS顯示，提升效率。

多外賣平台串接

網上落單及外送服務是現時餐廳重要的訂單來源，iCHEF接連跟Facebook、Google、LINE、Grab與foodpanda整合，透過OMO(Online Merges Offline)技術，店長僅在單一介面完成所有接單程序，毋須操作多部終端裝置。Rocky指整合架構升級後，只要單次設定菜單，便可一鍵同步更新至各外送平台的消費者點選頁面。「我們也改良外賣/外送專區介面，現場外賣與多外送平台等訂單分類清晰。店長可根據來源，隨時篩選查看訂單狀況，以便分流疏導。」Rocky又稱，系統強化後台功能，將口味與訂單時間納入分析，找出潛在商機。

iCHEF Club跟小店拍住上

政府反覆調整社交距離措施，外賣成食店收入來源。iCHEF早前統計，7月平均外賣訂單數量，較去年1月疫情初現時激增124%，外賣比重已佔食店逾四成，反映需求強勁。Rocky形容iCHEF有效令餐廳集中資源應付新常態，「數據顯示，相較整體業界疫情期間的結業比例，我們的客戶結業比例約低四成半；另受惠於租金下跌與食店易頂手的特性，我們客戶開分店的速度，還較疫情前快了3倍。」iCHEF也為店家組織「iCHEF Club」群組，透過發布營銷心得和同業之間分享，以集體智慧取長補短。

網址：https://www.ichefpos.com/

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