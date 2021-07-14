首發三星E5 AMOLED 120W超級閃充 iQOO 8系列一觸即發

vivo旗下iQOO品牌今晚舉行發布會，正式推出iQOO 8系列旗艦5G手機。其實截至昨天，新機規格幾乎已傳遍網絡，如搭載高通S888系列處理器、具備120W超級閃充等，然而發布會仍為大家帶來些少驚喜，就是iQOO 8全新「燃」機款，以及iQOO 8 Pro首次採用三星E5 AMOLED面板，並且通過DisplayMate評測機構獲得14項A+評分，針對電競體驗新機確實令人吸引。

iQOO 8「燃」款吸光變橙

iQOO 8回歸經典的BMW M Motorsport傳奇版設計，白色機殼加上紅黑藍三色間紋點綴，亦有黑色芳綸版以供選擇。而新機還加入一款名為「燃」的變色AG玻璃機殼，在吸收光線一會後純白機背會漸變為橙色，相當特別。屏幕方面，此機採用6.56吋FHD+ AMOLED平面挖孔屏，具有120Hz更新率、300Hz觸控採樣率、100%DCI-P3色域與10-bit色深。針對手遊體驗，全系列用上改良版全感操控系統2.0，提供雙X軸線性馬達與屏下雙壓感，發布會上官方聲稱為《至者榮耀》30款常用角色制訂特別的4D振動組合，提升玩家操作手感。規格與鏡頭方面，iQOO採用高通S888晶片、最高12GB+256GB儲存、內置4,350mAh支援120W超級閃充，最快18分鐘充滿100%；後置3鏡配置分別是48MP像素主鏡、13MP像素廣角與13MP像素人像鏡頭。

iQOO 8 Pro首發E5 AMOLED面板

至於高階款iQOO 8 Pro，同樣都是招牌的黑色芳綸版與白色傳奇版雙選擇，前者為素皮材質，後者一樣是AG玻璃。不過正面屏幕略大一點，6.78吋2K解析度首次採用三星製E5發光AMOLED面板，一樣是120Hz+300Hz配置，還具備超聲波3D廣域指紋感應，識別範圍為578mm²，解鎖快達0.2秒，相當靈敏。攝力方面，Pro版3枚鏡頭像素均有所提升，換成訂製版IMX766V元件50MP像素主鏡、48MP像素超廣角與16MP像素OIS光學防震人像鏡頭。硬件方面也改為高通S888+晶片、最高12GB+512GB儲存與4,500mAh電池。除支援120W超級閃充外，也新增50W無線快充。

售價方面，iQOO 8售3,799元人民幣起(約4,569港元)；iQOO 8 Pro則售4,999元人民幣起(約6,012港元)，現已於官網預售。

網址：https://www.vivo.com.cn/products-iqoo.html