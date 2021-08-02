首載高通 XD Optics運算光學 HUAWEI P50系列 失5G光環

本應是今年春季推出的旗艦作，幾經苦難華為終於趕在8月前，如約發表HUAWEI P50系列。活動上仍是華為消費者業務CEO余承東手持新機亮相，但禁令陰霾下HUAWEI P50系列失去5G光環，改為搭載高通與自家麒麟4G晶片。惟Leica雙環攝力依然吸引，加上4G出品定價當堂便宜一大截，抵deal！



HUAWEI P50系列分為P50與P50 Pro兩種選擇，基本上「萬象雙環」的鏡頭設計已在早前Harmony 2.0發布會上披露過，因此焦點自然落在硬件選料身上。官方首次改以高通為華為特別供應的4G版Snapdragon 888晶片，當中P50將全線用上S888 4G；P50 Pro則可選S888 4G或自家麒麟Kirin 9000 4G，兩者皆為5nm製程和8核心架構，AI運算性能毋庸置疑，但不支援5G實在遺憾。



發布會上手機外表設計和Leica雙環攝力相對吸睛得多。HUAWEI P50配備6.5吋3D無邊界微曲屏幕；Pro版則是略大6.6吋，兩者均是OLED面板、10.7億色與P3廣色域，而且Pro版更備有120Hz更新率與300Hz觸控採樣率。兩機均提供黑、金和白3種通用色款，然而Pro版花臣更多，除了少女風拂曉粉紅和納米微晶玻璃的黑色典藏版外，還有「漣漪雲波」的淺藍底色，官方稱採用「毫秒級電致調光工藝」製成，當手機來電或鬧鐘響起時，機身色彩及紋理會產生動態變化，形成波光粼粼的視覺效果，相當過癮。



攝力方面，新機仍有Leica鏡頭加持，主鏡頭均是f/1.8大光圈50MP像素，其中Pro版具備OIS光學防震，另有f/2.2光圈13MP超廣角鏡，只是P50再配備12MP長焦鏡，而P50 Pro則是40MP像素黑白與64MP長焦潛望鏡，支援最遠100倍混合變焦，並有雷射對焦和10通道多光譜感應器，成像調色更準確。全系列採用XD Optics運算光學技術，修正25%光線誤差，配合XD Fusion Pro超級濾光系統、原色引擎和HDR範圍技術，提升影像細節及色彩，動態影像亦能輕鬆捕捉。



預載Harmony 2.0和符合IP68標準的HUAWEI P50系列將於9月內地上市，內置4,100mAh的P50售4,488人民幣起(8GB+128GB，約5,399港元)；4,360mAh的P50 Pro則售6,488人民幣起(8GB+256GB，約7,803港元)，香港定價稍後公布。



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