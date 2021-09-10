首載Intel Core i9-12900K 華碩ROG Z690主機板突破遊戲界限

上周Intel發布第12代Core桌面電腦處理器，採用創新效能混合式架構設計，結合效能P核心與效率E核心，能因應即時使用需求調整運算效能，新一代CPU還包括官方宣稱最強遊戲處理器的Core i9-12900K。而ASUS ROG反應迅速，隨即舉行《Break All Limits》全球網上發表會，以搭載Core i9-12900K的ROG Z690主機板為首，推出一系列最新電競產品，協助玩家突破遊戲界限。

ROG Z690主機板採用最強Core i9-12900K

ROG Z690採用多達24+1個power stages供電設計，支援DDR5記憶體模組、PCIe 5.0插槽及搭配多達16核心和24執行緒最新第12代Intel Core i9-12900K處理器，效能較上代處理器提升2倍，相片和影片剪輯速度分別快36%和32%。主機板首次在DDR RAM導入自家「記憶體超頻技術」，透過特殊電路和韌體組合解鎖電源管理集成電路上的電壓管理限制，手動調整或在BIOS中啟用，即可釋放記憶體效能。部分ROG Z690主機板還內建PCIe 5.0 M.2插槽、Thunderbolt 4、WiFi 6E、Quick Charge 4+技術和高達60W的充電能力，符合玩家、實況主與創作人士的多元需求。

ROG Thor電源供應器

為配合強大處理器的高耗電需要，廠方還推出ROG Thor系列鈦金級火牛，指最高1,600W款式在100%負載下，仍有93.54%極高轉換率。ROG Thor備有1,600W、1,200W和1,000W三種功率選擇，皆採用135毫米軸向式風扇，透過加長扇葉、更小輪轂及阻隔環，帶動強力空氣循環以維持低溫。此外，新一代ROG Thor通過Lambda A++噪音認證，運轉聲不高於15分貝(A)，並於50%負載下風扇還會自動停轉。

ROG Strix XG309CM屏幕與Delta S Animate電競耳機

同場還有29.5吋ROG Strix XG309CM電競屏幕，其21:9比例提供2,560x1,080解析度、200Hz畫面更新率和1毫秒GTG反應時間。屏幕還搭配自家模糊消除技術(ELMB-SYNC)，避免遊戲時出現爛格和殘影。

至於ROG Delta S Animate電競耳機，首度搭載ROG動態編程燈效，耳機外殼的迷你LED可供玩家自訂圖案甚至動畫，配合自家聲動燈效，燈光隨麥克風收音閃爍，有型有款。耳機採用ESS 9281四核心DAC、支援MQA解碼並具備ASUS Essence單元，確保音質細膩真實。

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