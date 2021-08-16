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搶先亮相丨筆電變DJ打碟機 ROG X Alan Walker Zephyrus G14 AW SE
2 小時前
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搶先亮相丨筆電變DJ打碟機 ROG X Alan Walker Zephyrus G14 AW SE
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ASUS跟Alan Walker聯手炮製限量版「ROG Zephyrus G14 AW SE」，新機上蓋可呈現ROG虛擬寵物。

電競筆電不一定是hard core玩家恩物，還可以進化成流行潮物，華碩ASUS的ROG Zephyrus系列便是一個例子。例如品牌去年跟潮牌ACRONYM主腦Errolson Hugh合作，推出限量版ROG Zephyrus G14-ACRNM，機身備有特製壓紋，又親自操刀原創訂製字體與26層特殊塗料。既然玩完潮流服飾，今年ASUS一於添食，宣布跟全球百大DJ Alan Walker聯手炮製限量版「ROG Zephyrus G14 AW SE」，將DJ文化融入電競元素，最正的是筆電包裝盒同時亦是DJ混音器，接駁筆電後即刻變成打碟機，扮Alan Walker玩捽碟！

筆電包裝盒變DJ Mixer
今次廠方充滿創意，新機的一大噱頭竟是筆電包裝盒！原以為透明盒面只是「扮」混音器常見的不同聲效、變速、音量大小等按鍵，但原來只要用USB接線將筆電接駁至包裝盒左側端子，同時開啟《ROG Remix》打碟播放程式，盒面周圍隨即顯現Aura Sync藍色燈效，並支援聲畫同步效果，而表面按鍵均可敲擊操作，提供3組共18種混音效果，用來打碟勁有氣氛。

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上蓋也有代表ROG標誌與Alan Walker簽名的PVD工藝銘牌，加上兩條布質飾帶與獨特數字與字母組成的條碼，有型有款。
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筆電包裝盒變身DJ Mixer大玩混音效果。
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接駁筆電實試，播放軟件會根據不同混音效果出現動畫。

AniMe Matrix LED 虛擬寵物陪你跳舞
除了筆電包裝盒可以玩DJ混音之外，新機上蓋還配備幽靈藍配色AniMe Matrix LED點陣顯示器，表面由1,215個mini-LED組成，能夠自訂文字或圖案動態顯示，還可以加入內置的ROG虛擬寵物現身，隨著音樂變化起舞，相當有趣。此外，上蓋也有代表ROG標誌與Alan Walker簽名的PVD工藝銘牌，加上兩條布質飾帶與獨特數字與字母組成的條碼，有型有款。

搭載AMD Ryzen 9處理器
規格方面，ROG Zephyrus G14 AW SE採用14吋WQHD IPS屏幕，提供120Hz更新率與100% PCI-P3色域，淨重1.7公斤與19.9毫米纖巧機身，搭載AMD Ryzen 9 5900HS處理器、NVIDIA GeForce RTX 3050Ti獨立顯示、16GB記憶體與1TB SSD儲存，支援USB-C快充電池提供13小時續航力，效能足夠應付時下3A遊戲大作，睇片娛樂亦綽綽有餘。限定版ROG Zephyrus G14 AW SE售17,998港元，現已於ASUS香港網店優先開賣，本周五會展香港電腦通訊節作會場發售，8月24日起全線上市。

網址：https://hk.store.asus.com

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積木模樣的按鍵設計，跟之前ACRONYM聯乘款有異曲同工之妙。
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ErgoLift轉軸設計，揭起筆電時鍵盤會稍微抬升。
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散熱口藏於轉軸背部。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/香港首賣丨筆電變dj打碟機-rog-x-alan-walker-zephyrus-g14-aw-se-280580
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