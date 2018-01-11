駕駛時昏倒 萬事得Co-Pliot Concept將救你一命

日本汽車製造商萬事得Mazda上周宣布，將於從明年開始銷售配備有當駕駛者突然感到不適時自動停駛「Co-Pliot Concept」的汽車。

據《NHK》報道，該系統使用安裝在車內的攝像鏡頭，來掌握駕駛者的眼球運動和頭部位置，如果判斷出現問題，例如睡著或突然失去知覺，系統首先會發出警報聲通知駕駛者。

若果駕駛者沒有反應，汽車會自動響銨或後車燈閃爍，通知周圍車輛有異常情況，系統並會切換到自動駕駛模式，將汽車駛停在高速公路的路肩，如果在一般道路上，則會逐漸減速至停車。據悉，萬事得正在研究眼睛視線運動檢測，並開發一種系統來檢測因突發疾病而失去意識的情況。

萬事得產品戰略總部負責人栃岡孝弘表示，「萬一發生意外，汽車會幫助人們，司機也能安心駕駛。」關於這種智能駕駛輔助技術，本田已經在部分車款中引入，而日野汽車也開始在巴士上安裝，可見將來相關技術開發競爭正在加劇。