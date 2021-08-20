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騰訊加持丨Nubia 紅魔6S Pro升級S888+ 720Hz操控稱王
1 小時前
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Nubia紅魔6S ProRed Magic6S Pro騰訊遊戲S888+720Hz觸控165Hz更新6.8吋氘鋒透明120W GaN有線快充
騰訊加持丨Nubia 紅魔6S Pro升級S888+ 720Hz操控稱王
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騰訊加持丨Nubia 紅魔6S Pro升級S888+ 720Hz操控稱王

跟騰訊遊戲合作，為《王者榮耀》、《天涯明月刀》等人氣大作進行操作適配作賣點，Nubia最新旗艦電競手機Red Magic6S Pro(下稱紅魔6S Pro)，已於今日下午在官方網上發布會上登場。新機除了換上高通最強S888+ 5G晶片外、6.8吋屏幕的多點觸控採樣率更高達720Hz，加上官方紅魔Arc Reactor性能引擎，配合騰訊Solar Core遊戲引擎聯合調校，「雙Buff」加持下打機肯定又快又穩定。

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新增左側半透明機背的「氘鋒透明版」(中)。

氘鋒透明版 透現戰力
今次紅魔6S Pro沿用前作紅魔6 Pro的科幻設計，依舊將64MP像素的後置三鏡配置擺放在黑色中軸線上。除了招牌的耀影黑和星耀白兩款選擇外，還新增左側半透明機背的「氘鋒透明版」，既刻印了「氘」字樣，也內藏環狀RGB氣氛燈效，有型有款。新機換上高通現時最強的S888+ 5G晶片、最高18GB記憶體連512GB儲存。而且為了進一步強化散熱效能，特別採用航太級正二十一烷C₂₁H₄₄的相變熱散熱元件，官方指其相變溫度在40℃左右，當處理器的溫度高於這個溫度時，它便會自動吸收晶片附近的熱量，有助穩定元件，減低lag機；又沿用前作兼具RGB燈效的2萬轉轉速風扇，和複合石墨烯散熱材質，令新機降溫效能大升級。

 

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半透明半迷彩套裝，同樣搭載18+512儲存，內含充電器、散熱背夾、保護殼和真無線耳機，售6,999元人民幣(約8,428港元)。

720Hz觸控採樣 新增500Hz機背腰鍵
屏幕方面，紅魔6S Pro照舊採用6.8吋AMOLED全面屏，支援165Hz四段可變畫面更新率與DCI-P3 100%色域，也加入Magic GPU 1.0技術，令新機幀率穩定性提升60%。然而新機的多點觸控靈敏度大增至720Hz，官方稱點擊響應時間僅7.4毫秒， 另外兩側肩鍵具備450Hz觸控反應，機背後還新增一顆支援自訂鍵的500Hz「腰鍵」，令手機的操控靈活性大幅提升。至於內置4,500mAh電池，支援120W GaN有線快充，僅17分鐘就能叉爆電。

售價方面，Nubia 紅魔6S Pro的耀影黑和星耀白款式備有8+128、12+128與12+256三種儲存組合選擇，分別賣3,999、4,399和4,799元人民幣(約4,815、5,297和5,779港元)；「氘鋒透明版」可選頂配的18+512儲存，售6,399元人民幣(約7,706港元)。官方還有一款半透明半迷彩套裝，同樣搭載18+512儲存，內含充電器、散熱背夾、保護殼和真無線耳機，售6,999元人民幣(約8,428港元)，本周四先於大陸上市。

網址：https://www.nubia.com/product/detail/s/1866

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/騰訊加持丨nubia-紅魔6s-pro升級s888-720hz操控稱王-283558
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