高效降噪 爆炸力強 Nothing ear (1)嘗鮮 蔗渣價 燒鵝味

英國倫敦新晉音響初創Nothing，自年初起高調預告推出首款真無線耳機以來，已深受《Wired UK》、《CNET》等英美科技媒體關注。官方終於前晚舉行發布會，極具cyberpunk科幻風的Nothing ear(1)正式誕生。小編有幸獲邀試玩，一嘗耳機魅力。怎料一聽之下大感驚喜，99美元耳機表現竟如此高質，還質疑是否寫錯定價，少打「1」百位數呢！



Nothing ear (1)風格相當破格，耳機帶柄設計用上全透明耳殼，表面以點陣方式印上「NOTHING ear(1)」字樣，背後能透視三麥克風降噪配置和解碼晶片，再配合白色矽膠耳塞，簡約兼有復古cyberpunk科幻味道。每邊耳機僅重4.7克，實際佩戴穩陣貼服，毫無負擔。

Nothing ear(1)小巧精緻，內裡卻搭載11.6毫米石墨烯動圈單元與0.34cc腔室，能夠展現富力量與扎實的低頻表現。小編試播日本組合back number的《Phantom thief》，電子結他的節奏感強勁，鼓聲定位也適如其分，到副歌一段演繹更是爆炸力強；而主音的感染力亦不過不失，音頻的速度感自然，整體氣氛甚好。

坊間耳機都主打主動降噪功能，Nothing ear(1)當然也不會忽視，透過三個高靈敏度麥克風進行降噪，並採用自家Clear Voice技術，官方聲稱能有效隔絕時速40公里風力的噪音，相當犀利。小編實際開啟功能，能快速阻隔街上雜音，加上佩戴偵測設計，反應迅速，的確抵讚。此外耳機的透明充電盒設計也是一絕，化妝粉盒般大小支援10分鐘快充1小時播放。如果關閉主動降噪，耳機連充電盒最長提供34小時續航力，相當不俗。用家還可安裝《ear(1)》手機app，自訂降噪幅度和音色平衡。符合IPX4防水、支援藍牙5.2連接、對應AAC和SBC解碼的Nothing ear(1)，將於本周六搶先於英美發售，僅售99美元(約770港元)，性價比超高。小編收到風香港將有代理引進產品，詳情留意本報後續報道。

網址：https://nothing.tech/products/ear-1