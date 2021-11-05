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高通月底峰會 料發表旗艦級Snapdragon 898 小米冧莊 傳Xiaomi 12成首發
38 分前
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高通月底峰會 料發表旗艦級Snapdragon 898 小米冧莊 傳Xiaomi 12成首發
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本月底的Qualcomm Tech Summit 2021科技峰會，預料將發表最新Snapdragon 898。(互聯網圖片)

高通Qualcomm日前更新官網，宣布將於本月底11月30日至12月2日舉行Qualcomm Tech Summit 2021科技峰會，外界預料屆時將會發表型號「SM8450」的新一代旗艦級處理器Snapdragon 898(S898)。以往峰會於夏威夷舉行，去年疫情改以網上進行，未知今年活動是否維持去年做法。

而根據科技網媒《GSMArena》引述《Digital Chat Station》爆料，指今年將由小米和Motorola兩廠手機首發S898。其中盛傳搭載S898的小米新一代旗艦級手機Xiaomi 12，將會像去年發表小米11一樣，趕及跨年之前發表。

據悉S898採用三星的4nm製程生產，其8核心架構，由ARM Cortex-X2 3.0GHz大核心、3個Cortex-A710 2.5GHz中核心與4個Cortex-A510 1.79GHz高效核心組成，並內置Adreno 730圖像核心與X65 5G Modem，整體效能將較現時的S888提升兩成。

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網傳率先搭載S898的Xiaomi 12設計，有指小米會在今年內發表。(互聯網圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/高通月底峰會-料發表旗艦級snapdragon-898-小米冧莊-傳xiaomi-12成首發-292079
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