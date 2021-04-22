高通aptX Lossless技術 實現CD級無損音訊串流

愈來愈多音樂播放平台推出CD級音質的無損音樂串流服務，硬件商終於著實回應潮流。稍早時間高通發稿宣布推出aptX Lossless無損音訊。新技術是基於高通aptX Adaptive解碼技術內的新功能，亦是Snapdragon Sound方案的全新特色，透過藍牙無線技術提供CD品質音色。

根據官方資料，aptX Lossless無損音訊擁有1Mbps頻寬，技術採用系統層級方法，強化aptX Adaptive效能和自動偵測擴充，在接收無損音訊檔案和合適射頻環境下，支援16位元44.1kHz的無損音訊。此外，它也支援24位元96kHz高解析度音訊的有損壓縮傳輸。預設下探測到音源為無損時，「CD無損音訊」會被自動啟用，當然用家可手動切換兩種串流模式。由於aptX Lossless不牽涉更換晶片，因此理論上當官方推出OTA更新時，大家便可使用aptX Lossless。

高通同時預告，今年稍晚時間將會有對應aptX Lossless的耳機產品陸續應市。