鴻蒙來了 搭載HarmonyOS 2 HUAWEI WATCH 3/MatePad初嘗鮮

「鴻蒙來了！Harmony is coming to town！」挾著搭載HarmonyOS 2作業系統的氣勢，昨日華為香港正式推出支援eSIM的HUAWEI WATCH 3/3 Pro智能腕錶，以及MatePad 11/Pro兩款高端平板。同時小編也急不及待以新產品試玩HarmonyOS 2，果不其然操作體驗似足Google流動服務(GMS)，亦非坊間指兼容不足問題。用家唔難「轉會」，可放心使用！



HUAWEI WATCH 3系列支援eSIM

新系列備有HUAWEI WATCH 3和3 Pro兩款選擇，兩者差別在於前者錶身採用抗磨蝕不銹鋼材質鍛造，以及具備3天續航力；後者換成鈦金屬炮製，加上2.5D藍寶石玻璃，造工更顯貴氣，而且續航力增至5天，Wi-Fi使用更長達21天。兩款腕錶均採用1.43吋AMOLED屏幕和陶瓷底蓋，並在右上方新增支援觸覺反饋的旋轉錶冠，支援旋轉放大及縮小畫面、雙擊按壓切換功能。此外，腕錶又加入4G eSIM功能，可直接撥打和收聽電話、透過Petal上網或開啟AppGallery下載apps等。再者腕錶支援腕式心率和血氧飽和度監測、壓力與睡眠管理，以及逾百種運動模式，而今代更新增溫度感測功能，精準量度皮膚溫度及體溫變化。用家還可為腕錶，添置具備半開放式自我適應主動降噪的HUAWEI FreeBuds 4真無線耳機，小巧耳機內置14.3毫米動態單元，頻率響應可達40kHz，並提供最長22小時使用時間。

MatePad新板試用HarmonyOS 2 重點功能有齊

要流暢體驗HarmonyOS 2，當然用HUAWEI MatePad 11和MatePad Pro兩款平板最為直接。前者10.95吋窄邊框屏幕設計，罕有採用120Hz可變更新率面板，並搭載高通S865 5G晶片、6GB+128GB儲存和7,250mAh電池；後者規格更強，10.8吋平板改用90%屏佔比、DCI-P3電影級色域的2K面板、高通S870 5G晶片與8GB+256GB儲存，而7,250mAh電池更支援40W有線和27W無線快充，以及10W逆向無線充電，方便隨時為HUAWEI WATCH 3系列補充電量。

至於HarmonyOS 2的操作體驗，介面排版和觸控指令大致跟GMS相若，並提供「萬能卡片」自訂主頁顯示，又於底部應用欄放置用家最常用的7款apps，操作一目了然。平板預載Petal搜尋引擎，提供捷徑瀏覽Facebook、IG或YouTube社交平台；而Petal Maps地圖導航介面甚似Google Maps，現場實測尖沙咀一帶街道資訊齊全，由海港城到太空館的路線搜尋亦算靈敏；至於華為音樂網羅大量華語音樂，並有hi-res專區揀選高音質曲目，整體功能媲美GMS。當然大家亦可在AppGallery下載心水apps。