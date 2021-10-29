0.02秒速對焦 FUJIFILM X-T30 II小改款

FUJIFILM推出X-T30 II可換鏡無反，為上代X-T30的小改款，沿用26.1MP像素X-Trans CMOS 4和X-Processor 4影像引擎，提供最高30fps電子快門無黑屏連拍。新演算法實現最快0.02秒眼睛或臉部自動對焦，即使在低至-7.0 EV的弱光環境下，其425點相位檢測自動對焦仍能鎖定目標，相當犀利。新機還將翻揭式觸控屏，由上代104萬增至162萬像素，檢示更清晰。

新機提供18種菲林模擬模式，例如彩色負片的「懷舊負片」，也有ETERNA Bleach Bypass模式，呈現獨特的低飽和度和高反差色調。如果當「傻瓜機」影相的朋友，新自動模式能因應環境使用「Color Chrome藍色」效果，並平衡背光情況下的高光和陰影。影片方面，此機錄製6K數據並輸出4K 30p 10bit影片，相當夠用。

同場官方加推FUJINON XF33mm f/1.4 R LM WR定焦鏡，由10組15片鏡片組成，包括兩塊非球面和3塊ED超低色散鏡片，最短拍攝距離30厘米，0.15x最大放大倍率，適合特寫拍攝。FUJIFILM X-T30 II淨機身售6,999港元，現已上市。

查詢：2406 3225

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