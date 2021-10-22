1吋Exmor RS 4K 120P攝錄 Sony Xperia Pro-I專業攝錄

1吋Exmor RS 4K 120P影片 Sony Xperia Pro-I專業攝錄

愈來愈多Vlogger追求高品質攝錄，同時器材輕巧便攜，增加拍攝機動性。Sony新鮮推出Xperia Pro-I，以高規格影相與攝錄性能作招徠。新機搭載1吋超大Exmor RS感光元件、全新24mm雙光圈ZEISS鏡頭，以及全球首部支援4K@120fps拍片手機，並預載媲美相機和電影機操作介面的Videography Pro和Cinematography Pro，堪稱是「袖珍版RX100 VII」。

Xperia Pro-I：來自RX100 VII的1吋Exmor RS

Sony Xperia Pro-I與其是旗艦級5G手機，倒不如是攝錄性能大幅強化的「相機」。新機採用後置12MP像素、ZEISS T*鍍膜的三鏡頭組合，焦點在於全新24mm焦距ZEISS Tessar Optics主鏡，搭載1吋Exmor RS感光元件與具備覆蓋九成畫面的315點相位自動對焦，官方指CMOS性能改良自RX100 VII輕便相機，且像素間距為2.4微米，較Xperia 1 III的1.8微米更為靈敏，配合BIONZ X for mobile圖像引擎和前端LSI晶片，夜景拍攝勝任有餘，也對應RAW 12-bit拍攝和20fps AF/AE連拍，還有f/2.0與f/4.0雙光圈切換來改變景深，規格等同一部相機。其餘還有16mm超廣角、50mm遠攝和3D iToF感應器，拍攝更靈活。

Xperia Pro-I：支援4K@120fps 加入眼睛對焦與物件追蹤

除了鏡頭犀利，Xperia Pro-I也是全球首部支援4K@120fps攝錄手機，同時在拍片時加入眼睛自動對焦(Eye AF)和物件追蹤功能，動態目標輕鬆捕捉，也可製作5倍慢動作影片，拍片能力冠絕現今手機。而為了提升操作手感，手機既有Xperia系列手機的Photography Pro影相介面，對應RAW格式拍攝，也為手機加入專用快門鍵，長衝程設計容許用家半按對焦。另外新機又針對Vlogger提供Videography Pro介面，拍攝短片時可直接、準確地調整對焦、曝光和白平衡等設定，以適應不同拍攝環境；還有來自Sony VENICE電影機的Cinematography Pro介面，提供8種不同的色彩設置和21:9錄影比例，玩法豐富。

Xperia Pro-I：120Hz屏 S888晶片 旗艦級應有盡有

其他性能，新機採用6.5吋4K HDR OLED挖孔屏，對應120Hz畫面更新率和240Hz觸控反應，前置喇叭有360 Reality Audio和360 Spatial Sound效果，又支援Dolby Atmos全景聲，當然也對應自家DSEE Ultimate壓縮音樂還原技術與LDAC解碼，視聽有保證。手機搭載高通S888 5G晶片、12GB+512GB儲存，內置4,500mAh支援30分鐘快充50%，更因應攝錄需要支援最大1TB SDXC記憶卡。

同場官方又為手機推出Vlog套裝，包含3.5吋16:9 Vlog外置顯示屏和GP-VPT2BT藍牙無線拍攝手柄，方便Vlogger取景創作。Sony Xperia Pro-I售12,999港元，本周五開放預售，12月上旬上市。預訂手機將獲贈WF-1000XM4真無線ANC耳機乙對，以及第二年延長原廠保養；訂購手機同時可以八折加購Vlog套裝(2,464港元、原價3,080港元)，粉絲勿失良機。

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