120fps連拍 最長8K 30P Nikon Z 9 業界最強

相機界Sony、Canon和Nikon三強鼎立，相比前兩廠積極搶勢，去年Nikon明顯處於被動。為此Nikon年初率先預告最強Z 9的誕生，真機終於上周全球發表。Nikon Z 9具備超高速120fps連拍、錄製最長125分鐘8K影片，還有最強觀景器與最靈活取景屏幕，官方還強調透過更新，Z 9還支援8K 60P攝錄！認真犀飛利！

45.7MP堆疊背照式 EXPEED 7影像引擎

設有直度手柄和具備機身5軸防震的Nikon Z 9，外形類似小巧版Nikon D6，體積比D6細小20%之餘，更是官方首款無機械快門全片幅無反，事關其電子快門擁有快達1/32,000秒掃描速度，捕捉焦點比人眼更靈敏。Z 9搭載全新開發45.7MP像素堆疊背照式CMOS，也內置新EXPEED 7影像引擎，分別支援20fps(RAW)和30fps(JEPG)連拍，配合超高速連拍緩衝，可達1,000張RAW+JPEG照片；若果將像素降至11MP，更可飆升至120fps連拍，相當誇張！再者，相機內置高效散熱系統，容許連續攝錄長達125分鐘8K 30P影片，4K錄影也達120P，屬於Nikon史上最強規格。官方還計劃未來透過韌體更新，讓Z 9支援8K 60P 12-bit RAW高質影片，性能冠絕業界。

全球最亮觀景器 取景屏幕最靈活

Z 9還擁有全球最明亮EVF，其369萬像素無黑屏全新Quad-VGA面板，可將亮度調校至3,000cd/m2，影友就算在烈日當空的刺眼場景下，仍能輕鬆觀察主體。至於相位對焦性能提升，自動區域AF的對焦點增至405點，也在靜態攝影加入3D追蹤功能，而進階演算法更能同步偵測人物、動物和車輛等最多9個主體，因應場景自動切換焦點。此外，相機亦設有首款4軸垂直與水平翻揭式3.2吋觸控屏，無論平常還是直度拍攝，也能上下翻揭，高低角度取景絕無難度。Nikon Z 9淨機身售5,500美元(約42,806港元)，香港發售詳情待定。

查詢：2907 1122

120fps連拍 最長8K 30P Nikon Z 9 業界最強