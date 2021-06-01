Am730
Am730
Am730
Am730
News Tech
120Hz MEMC神同步 車神都服 TCL C825 Mini LED 4K TV
1 小時前
#Hashtags
TCLC8254KMiniLEDGameMaster120HzMEMC歐陽若曦HDMI2pt1VRRALLMDolbyVisionIQDolbyAtmosONKYO2pt1IMAXEnhancedMagicCameraC725P725
120Hz MEMC神同步 車神都服 TCL C825 Mini LED 4K TV

講起換電視，唔少人「轉會」揀TCL，貪佢性價比高。官方最近大展拳腳，昨日高調舉行發布會，推出年度旗艦作C825 Mini LED 4K電視。C825內置Game Master系統，提供120Hz更新率與MEMC動態補償技術。大會更邀請香港車神歐陽若曦用新電視「鏈車」，大讚「揸到邊，望到邊」反應夠同步，拍得住電競芒做模擬訓練咁話！
 

news-images
對於PS5/XSX的車迷，歐陽若曦強力推薦呢款新電視！
 news-images
現場Model更試用電視玩自拍。

TCL C825 Mini LED 4K TV備有55與65吋兩款以供選擇。新機採用全陣列Mini LED背光顯像技術，面板由2,000個小燈泡密鋪而成，獨立光源體積較傳統LED細小五分一，而多分區背光控制令影像光線分布更均勻，提升畫面細節；加上4K內容通過由逾10億個量子點納米晶體矩陣過濾，提供HDR 10+高動態範圍和超豔麗色域。雖然此機未採用OD Zero夾層光學距離技術，但仍針對新世代Console加入Game Master系統，並對應HDMI 2.1輸入、VRR可變更新率和ALLM自動低延遲模式，支援4K@120fps格式遊戲體驗。歐陽若曦實際試玩後，也大讚其120Hz MEMC動態補償技術反應靈敏，搶軚過彎時視野毫無窒格閃爍，達到電競賽車級的同步操控感，用作日常訓練更得心應手。

金屬外框簡約設計的C825，還具備Dolby Vision IQ與Atmos全景聲技術，電視底部Soundbar更是ONKYO 2.1聲道重低音喇叭，提供帝皇級視聽享受。加上電視獲IMAX Enhanced認證，預載Netflix、Amazon Prime Video、YouTube和Google Play Movies，盡享齊全娛樂。產品還於機頂設有Magic Camera，讓用家透過Google Duo視像通訊之餘，仲可以用電視玩自拍，夠過癮！同場還有次一級C725 4K QLED TV，支援60Hz MEMC插幀；另有大眾化P725 4K電視，由43至75吋提供彈性尺寸選擇。TCL C825系列售20,980港元起(55吋)、C725系列則售7,480港元起(43吋)、P725系列僅售4,980港元起(43吋)，現已上市。

查詢：2405 5282

news-images
底部Soundbar採用ONKYO 2.1聲道重低音喇叭。
 news-images
機頂設有Magic Camera，對應Google Duo視像通訊。
 news-images
同場亦有支援60Hz MEMC 的C725 4K QLED TV。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/120hz-memc神同步-車神都服-tcl-c825-mini-led-4k-tv-272172
#Hashtags
TCLC8254KMiniLEDGameMaster120HzMEMC歐陽若曦HDMI2pt1VRRALLMDolbyVisionIQDolbyAtmosONKYO2pt1IMAXEnhancedMagicCameraC725P725

Windows 11畫面曝光 圓角視窗、開始功能表工作列置中

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
Windows 11畫面曝光 圓角視窗、開始功能表工作列置中
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多