120Hz MEMC神同步 車神都服 TCL C825 Mini LED 4K TV

講起換電視，唔少人「轉會」揀TCL，貪佢性價比高。官方最近大展拳腳，昨日高調舉行發布會，推出年度旗艦作C825 Mini LED 4K電視。C825內置Game Master系統，提供120Hz更新率與MEMC動態補償技術。大會更邀請香港車神歐陽若曦用新電視「鏈車」，大讚「揸到邊，望到邊」反應夠同步，拍得住電競芒做模擬訓練咁話！



TCL C825 Mini LED 4K TV備有55與65吋兩款以供選擇。新機採用全陣列Mini LED背光顯像技術，面板由2,000個小燈泡密鋪而成，獨立光源體積較傳統LED細小五分一，而多分區背光控制令影像光線分布更均勻，提升畫面細節；加上4K內容通過由逾10億個量子點納米晶體矩陣過濾，提供HDR 10+高動態範圍和超豔麗色域。雖然此機未採用OD Zero夾層光學距離技術，但仍針對新世代Console加入Game Master系統，並對應HDMI 2.1輸入、VRR可變更新率和ALLM自動低延遲模式，支援4K@120fps格式遊戲體驗。歐陽若曦實際試玩後，也大讚其120Hz MEMC動態補償技術反應靈敏，搶軚過彎時視野毫無窒格閃爍，達到電競賽車級的同步操控感，用作日常訓練更得心應手。

金屬外框簡約設計的C825，還具備Dolby Vision IQ與Atmos全景聲技術，電視底部Soundbar更是ONKYO 2.1聲道重低音喇叭，提供帝皇級視聽享受。加上電視獲IMAX Enhanced認證，預載Netflix、Amazon Prime Video、YouTube和Google Play Movies，盡享齊全娛樂。產品還於機頂設有Magic Camera，讓用家透過Google Duo視像通訊之餘，仲可以用電視玩自拍，夠過癮！同場還有次一級C725 4K QLED TV，支援60Hz MEMC插幀；另有大眾化P725 4K電視，由43至75吋提供彈性尺寸選擇。TCL C825系列售20,980港元起(55吋)、C725系列則售7,480港元起(43吋)、P725系列僅售4,980港元起(43吋)，現已上市。

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