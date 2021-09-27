120W超快充 文青級攝錄 Xiaomi 11T系列3連發

用手機記錄日常點滴，想拍出文青味Vlog，小米全新Xiaomi 11T系列可謂最佳選擇。Xiaomi 11T與11T Pro均備有108MP億級主鏡，全系列機種提供一鍵AI電影拍攝模式，當中11T Pro更搭載120W超快充，最啱「大頭蝦」使用。

Xiaomi 11T Pro最快120W HyperCharge

全新Xiaomi 11T與11T Pro備有月光白、流星灰和太空藍3色選擇，其中流星灰有橫向拉絲暗紋，太空藍的幻彩表面還能隨光線變成日落黃或清晨紫色。兩機採用6.67吋120Hz可變更新率AMOLED，具備480Hz觸控採樣率和符合TrueColor及True Display技術，10bit色彩還原最真實色準。新機用上108MP像素主鏡、8MP像素120°廣角，以及最短3厘米焦距5MP像素長焦微距的後置三鏡，並有一鍵AI電影拍攝模式，專業級技巧如時間靜止、滑動變焦等輕觸呈現，加埋Audio Zoom根據音源對焦，拍文青Vlog毫無難度。

Xiaomi 11T與11T Pro兩者分別，在於處理器、記憶體和充電能力。前者選配聯發科天璣1200-Ultra及8GB RAM、內置5,000mAh對應67W快充；後者更犀利，換成頂級高通S888和12GB RAM，並配備120W Xiaomi HyperCharge超快充，利用雙電荷泵、雙節石墨烯電池結構和MTW複數充電片設計，僅17分鐘為手機叉滿100%，安全可靠。

Xiaomi 11 Lite 5G NE雪花白最靚

同場還有6.55吋90Hz更新屏的Xiaomi 11 Lite 5G NE，主打女性用家加入雪花晶鑽表面的白色選擇。此機搭載高通S778G晶片、最高8GB+256GB儲存，提供64MP主攝和33W快充4,250mAh電池，同樣有齊一鍵AI電影拍攝模式，玩法多變。查詢：3077 3620

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