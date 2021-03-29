2分鐘健康快報 負重操肌必備 Garmin Venu 2/2S運動腕錶

要有效操fit自己，佩戴運動腕錶進行健康管理必不可少。業界老大哥Garmin推出Venu 2系列GPS運動智能腕錶，為操肌一族特別加入HIIT高強度間歇訓練和進階肌力訓練，協助大家高效健身。此外產品還增設健康快報功能，2分鐘即知當刻身體狀況，愈了解自己，運動成效才會愈顯著！

全新Garmin Venu 2系列GPS運動智能腕錶，設計專為一眾進階健身用家而設，除了Pulse Ox脈搏血氧和腕式光學心率感測、呼吸頻率與壓力追蹤，以及睡眠監測與飲水提醒外，還加入進階肌力訓練，記錄重訓組數和所對應的肌群分布位置，還會顯示訓練時使用的肌肉，增加健身效果。如配合《Garmin Connect》連動下載瑜伽、普拉提等訓練動畫，更可從錶面屏幕直接觀看操練。Venu 2系列還新增HIIT高強度間歇訓練模式，搭配計時器追蹤如AMRAP、EMOM、Tabata等訓練項目，用家可設定組數和間隔休息時間。

為建立恆常體檢習慣，腕錶亦首創健康快報功能，僅2分鐘的活動記錄心率、心率變異、脈搏血氧濃度、呼吸及壓力指數等關鍵數據；再通過《Garmin Connect》製作報告儲存，方便就醫時可以跟家庭醫生分享。產品又提供身體年齡偵測參考，原理是結合用家年齡、每周高強度活動、靜止心率及BMI或體脂率，來評估計身體機能是否比實際更年輕，功能超貼心。Garmin Venu 2系列備有45毫米錶面和22毫米錶帶的Venu 2，以及40毫米錶面和18毫米錶帶的Venu 2S可供選擇。前者為花崗岩藍或石墨黑搭配灰階金屬錶圈，提供1.3吋AMOLED屏幕，剛陽味重；後者則有香檳金或純白玫瑰金搭配金色錶圈，並有1.1吋AMOLED，適合女士佩戴。內建25種以上運動模式、支援5ATM防水標準、提供10天續航力的Garmin Venu 2和Venu 2S同售3,599港元，現已上市。

查詢：3616 0454