Xiaomi Pad 5丨2K人仔Android平板 加筆上手玩

過去市場上相當缺乏具大牌子口碑的平價Android平板，小米打開缺口，上月在大陸隨小米MIX 4一併推出小米平板5系列，開售僅5分鐘即售出20萬塊，人氣火爆。據悉香港官方宣布引入國際版Xiaomi Pad 5(即小米平板5)，隨Smart Pen靈感觸控筆一同登場。該款在大陸僅售1,999元人民幣起(約2,412港元)的Xiaomi Pad 5，擁有11吋2.5K靚芒、Dolby Atmos四喇叭與高階高通S860 5G晶片，相當抵玩。小編日前率先試玩，感受平板的視、聽、畫3方面有幾巴閉先！

Xiaomi Pad 5有幾抵玩？

今次Xiaomi Pad 5僅有宇宙灰與珍珠白兩款選擇，行貨並無引入少見的綠色，比較可惜。小編試玩的是珍珠白款式，加上銀色金屬包邊，造工絕對不像平價款式，只是Xiaomi Pad 5較Apple M1版iPad Pro 11吋略重，前者為511克，後者少於470克，Xiaomi Pad 5手感相對重磅。平板採用11吋2.5K LCD屏，解析度有2,560x1,600，屏幕像素密度有275ppi，亮度可達500nits，提供10億色彩顯示與120Hz高畫面更新率，對於叫價2.5K的平板，屏幕性能對版有突。

試睇《尚氣》聲畫有驚喜

平板主打聲畫表現，對應HDR 10格式影片、Dolby Vision與Dolby Atmos。官方稱平板具備TrueTone真彩顯示功能，通過前後雙光感應器對環境光顏色分析，也對色溫進行補償，讓畫面顯示更接近真實環境。小編開盡音效試播Marvel話題作《尚氣與十環幫傳奇》，多得平板四處角落均內藏大單元喇叭，令音色極具臨場感，加上2.5K靚芒支援1,500:1對比度與P-3電影級色域，畫面色水豐富，以這種價位實在不俗！值得一提，平板內置陽光屏2.0技術，因應環境自動調校亮度，減低眼睛疲勞。

Smart Pen書寫反應快

硬件方面，Xiaomi Pad 5搭載高通S860 5G處理器、可選6GB+128GB或6GB+256GB兩種儲存組合版本，內置8,720mAh大電池支援33W有線快充。平板另一賣點，就是可對應Smart Pen靈感觸控筆，具備4,096級壓感與240Hz觸控採樣率，採用軟性TPE筆頭模仿真實書寫感受；雙按鍵設計讓觸控筆快速進入筆記應用程式及進行擷圖。小編實際書寫，雙按鍵分別對應更換筆刷和換色，長按可啟動擦膠功能，操控跟其他觸控筆無異，而且寫字反應快，粗幼筆觸亦能忠實反映力度，唔錯。不得不提，平板可容許觸控筆磁吸於右側懸掛和充電。如果想充電的話，只要將觸控筆的筆尖向上吸附，平板即彈出充電顯示。官方指磁吸充電僅需18分鐘即可充滿，支援連續書寫逾8小時。

後記：由於今次香港官方提前提供平板試玩，因此小編仍未知悉行貨售價，如果跟人民幣換算，6GB+128GB或6GB+256GB分別售1,999元及2,299元人民幣，即2,412與2,774港元，假設最終行貨賣2.5K與2.8K，而且附送Smart Pen的話，小編會直接選購6GB+256GB版本，畢竟抵玩Android平板實在太少，米粉應該會搶爆吧~