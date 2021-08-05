360°空間音效 聲場優化 Sony HT-A9家庭影院系統

消費券刺激大家更換家電的意欲，soundbar組合亦是目標之選。Sony新鮮推出HT-A9家庭影院系統，借助360°空間音效和聲場優化技術，簡單布局即能享受沉浸式聽覺享受，從此客廳任何一角都是靚聲「皇帝位」。



有別傳統條狀soundbar設計，Sony HT-A9家庭影院系統由4個淺珍珠灰色圓柱體喇叭組成，其Omnidirectional Block Design全方位方塊設計內置2個長方形X-Balanced喇叭單元和1個廣向性低音喇叭。箱體支援360°空間音效輸出，大面積X-Balanced振膜有助加深聲壓，低音單元利用大幅減少凹位深度來減少空腔效應；斜邊機側亦能減少聲音衍射失色。產品對應自家BRAVIA電視的Acoustic Center Sync同步設定，將中置喇叭交由電視內置音響負責，令主體音色更突出，背景環繞感更有層次，如加購300W大功率SA-SW5低音炮(售5,990港元)，臨場感十足戲院一樣。為方便用家隨插即用，只須將控制盒的HDMI和3.5毫米接線駁至電視，系統便會引導進行簡單聲場優化步驟，即可模擬出12聲道環繞音效，毋須度尺測音建構出家庭影院。



同場加映：

HT-A7000模擬7.1.2聲道

針對納米蝸居，Sony也推出HT-A7000條狀soundbar，營造出7.1.2聲道環繞音效。產品具備縱向環迴引擎和S-Force PRO Front Surround音效技術，前者能將聲音定位在垂直空間，後者模擬兩側聲場。HT-A7000同樣對應Acoustic Center Sync設定，借助BRAVIA電視充當中置發聲來強化臨場感。

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