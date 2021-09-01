5G網絡｜中國移動香港5G網速蟬聯全港第一

勇奪Ookla®「全港最快5G網絡」大獎

5G世代來臨，各大電訊商相繼推出不同手機月費計劃，作為用家最關心的，當然是邊一間電訊商的5G速度最快！中國移動香港繼早前獲國際知名獨立網速測試平台Speedtest®之母公司Ookla®確認為「香港2020年度第四季最快速5G網絡」*後，近日再下一城，勇奪Ookla®

「全港最快5G網絡—2021上半年度」大獎**，成功蟬聯全港第一。



Ookla®作為固網和流動網絡測試應用程式數據分析的全球領導者，旗下Speedtest®平台每日接收超過1,000萬次的用戶主動發起測試，迄今已完成近370億次測試，其數據及測試結果備受本地用家及業內人士肯定。根據Ookla®截至2021年第一及第二季的香港5G網絡表現報告顯示，中國移動香港的5G網絡於2021年第一、二季的平均上、下載速度中位數測試結果均領先本地市場，上載速度中位數為32.61Mbps，較市場平均中位數25.23Mbps高出29%；下載速度中位數為212.76Mbps，較市場平均中位數153.82Mbps高出38%。而中國移動香港5G網絡時延中位數為11ms，亦低於市場平均5G網絡中位數的13m，表現出色。

優惠價體驗極速5G網絡

中國移動香港5G服務計劃提供10GB至300GB數據體驗，無論你的流動數據需求是低用量至極高用量，都能有一款適合你。當然，要享受中國移動香港卓越的5G網絡，你必須擁有一部的5G手機。就以50GB服務計劃為例，客戶上台同時購買5G旗艦手機，扣除所有優惠及折扣後，每月花費最低$112#便可以享受全港領先的CMHK 5G網絡。另外，登記指定5G服務計劃更可享二選一優惠包括5G手機獎賞1及免首12個月1000M家居寬頻服務1。於CMHK網店上台更可享獨家優惠，額外免 1 個月月費1及行政費1等，立即登記，體驗極速5G網絡：https://bit.ly/3DVq3R0

*基於Ookla®對Speedtest Intelligence®數據在2020年第四季度的5G上、下載速度中位數的分析，詳情請瀏覽：https://eshop.hk.chinamobile.com/tc/about_us/media_centre/NewsPDF/20210401pr.html

**基於Ookla®對Speedtest Intelligence®數據在2021年第一及二季度的分析。瀏覽完整報告：https://www.speedtest.net/awards/hong_kong/

#只適用於以月費計劃攜號轉台並簽約30個月的客戶。此折扣後月費$112只適用於新客戶同時選用$248/50GB 5G服務計劃，並簽約30個月及選購Samsung Galaxy S21 Ultra 5G手機512GB（建議零售價：$10,698），以每月優惠服務月費（$248）扣除（1）台額外折扣優惠及（2）指定手機優惠（合共$2,600）後平均計算得出。客戶須另繳指定手機價格及預繳金額，最終月費以服務計劃合約為準。受條款及細則約束，詳情可參閱中國移動香港網頁。