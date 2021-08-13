7.5K即享量子點 TCL QLED C725娛樂一流

消費券在手，大家都會急不及待幫補多少更換家電。TCL早前推出QLED量子點C725 4K TV，就下放了43吋型號，適合蝸居環境使用。金屬邊框、超薄全屏設計的TCL C725，採用內置逾10億個量子點的納米晶體層，增強4K HDR+色彩顯示、對比與飽和度，加上對應杜比視界IQ，以及自家新一代AiPQ音畫引擎，根據播放內容和觀看環境顯示調校光暗細節，再配合電視內建的ONKYO Soundbar音響系統，提供影院級音效表現，睇戲一流。

TCL C725 43吋型號亦是針對遊戲和串流娛樂而設。預載遊戲模式增強遊戲表現之餘，也具備60Hz MEMC動態補償技術，確保在低幀率視頻時進行動態升頻，玩賽車遊戲就不會有殘影模糊情況。再者電視已內置YouTube、Netflix、Amazon Prime Video，串流娛樂豐富，當然用家仍可於Google Play下載更多應用。TCL C725 43吋型號售7,480港元，現已上市。

查詢：2405 5282