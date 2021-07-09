90%屏佔比 少於1KG 6K有找 消費券必掃HP Pavilion Aero 13

延續昨日消費券換腦話題，HP針對一般文書需要，最近推出一款經濟實惠的13.3吋筆電Pavilion Aero 13。新機賣點在於用料大方，定價毋須6K已能擁有屏佔比高達90%高解析度屏幕，以及內置AMD Ryzen 7系列處理器和10.5小時長續航力，最重要的是機身僅重987克，是HP有史以來最輕巧筆電。

HP Pavilion Aero 13定位大眾化，但規格毫不失禮。此機搭載AMD Zen3架構7nm製程的Ryzen 7 5800U八核心處理器，性能媲美第10代Core i7之餘，其多核心運算效能更優於同級第11代Core i7處理器，加上內置16GB記憶體連512GB SSD、10.5小時使用時間、對應Wi-Fi 6連接與提供視訊AI降噪功能，足以勝任日常工作。

新機屏幕也是一大賣點，它用上現時流行的13.3吋16:10比例2.5K解析度面板，提供400nits亮度與高達90%屏佔比，近乎無邊框視野；配合內建B&O調音喇叭，媒體播放效果出色。再者筆電造工也相當精美，其外殼採用回收或從海洋打撈得來的廢棄塑膠製成，然後表面以水溶性塗層處理，機身僅987克，可謂又輕又環保。HP Pavilion Aero 13預計將於今年第三季在港推出，售價749美元起(約5,817港元)，大家記得儲定消費券買機！