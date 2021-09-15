A15仿生 120Hz屏幕 iPhone 13攻頂選Pro天峰藍

昨晨Apple秋季產品發布會，採用全新A15仿生晶片的iPhone 13系列如約登場，此外iPad mini 6與Apple Watch Series 7也一併亮相。果粉或會嫌教主Tim Cook今次出品純屬小升級，但Pro系列擁有120Hz ProMotion屏，後置三鏡頭的進化攝力，還有天峰藍新色，「攻頂」有理由吧！

iPhone 13全系列搭載A15仿生晶片

線條平直及鋁金屬邊框設計，iPhone 13與iPhone 13 mini保持6.1吋及5.4吋機身，均有粉紅色、藍色、午夜暗色、星光色和(PRODUCT)RED共5色選擇。新機採用改版超級Retina XDR OLED，令擺放前置鏡頭的「M字額」縮小兩成，沿用陶瓷晶體護面，也符合IP68防水防塵標準。新機搭載5nm製程6核心架構A15仿生晶片，速度較對手快50%、圖像運算提升30%；而16核心神經網絡引擎每秒更可進行15.8萬億次操作。此外，針對儲存需要，容量也從64GB改為128GB起跳。

新機強化攝力，全新1.7微米像素廣角鏡頭，能收集多47%光線，而上代Pro Max才有的移動式光學影像防震功能(sensor shift)，也下放至iPhone 13系列。手機提供全新「攝影風格」與「電影效果」模式，前者實時自訂影像風格，後者更有景深過場效果。電量方面，iPhone 13較上代多2.5小時至19小時；而mini也多1.5小時。



iPhone 13 Pro/Pro Max新色、新鏡、新芒

至於6.1吋iPhone 13 Pro及6.7吋iPhone 13 Pro Max，各提供石墨色、金色、銀色和矚目天峰藍選擇，新色比去年太平洋藍靚得多。除具備上述的硬件升級外，屏幕更換成120Hz ProMotion更新頻率自動適應技術的超級Retina XDR，配合手指捲動速度由10至120Hz之間自動切換。

至於後置三鏡頭也全面升級，均配備感應器移動式光學防震、深度融合及Apple ProRAW拍攝。當中全新f/1.5光圈廣角鏡頭，配備1.9微米像素光線感應器，進光量提升2.2倍；f/1.8超廣角鏡也新增微距拍攝；新77毫米長焦亦配備3倍光學變焦，新鏡頭配置全面支援黑夜模式拍攝，也對應在廣告和電影製作廣泛使用的ProRes2格式。電量方面，iPhone 13 Pro續航力比上代多1.5小時；Pro Max更高出2.5小時至28小時，Pro系列還提供最高1TB儲存選項。

iPhone 13與13 mini分別售6,799港元起和5,999港元起；iPhone 13 Pro與Pro Max則售8,499港元起與9,399港元起，明日起接受預訂，9月24日(下周五)發售。

iPad mini 6 4K玩A15仿生

伴隨A15仿生推出，Apple也帶來iPad mini 6，提供粉紅色、星光色、紫色和太空灰色，而Touch ID整合電源鍵設計，配備8.3吋Liquid Retina屏，提供500nits亮度與P3寬廣色域，並以USB-C取代Lightning端子。平板具備「人物置中」功能，鏡頭自動橫移，視訊時確保用家時刻在畫面之內；也對應Apple Pencil(第2代)磁力貼合無線充電。iPad mini 6備有64GB及256GB選擇，Wi-Fi版售3,999港元起；Wi-Fi+5G售5,199港元起。即日接受訂購，下周五發售。

Apple Watch Series 7延遲發售

發布會唯一可惜的是，因應產能緊張關係，Apple Watch Series 7未能在本月一併開賣。新錶提供41及45毫米錶殼選擇，鋁金屬錶殼有紅、藍、綠、灰、白5色；不銹鋼也有銀、黑、金3款。常亮Retina錶面亮度較上代提高七成，屏幕區域增加近20%、邊框收窄至1.7毫米，更加貼邊。新錶配備全新QWERTY鍵盤，可「快滑」輸入英文，產品也是首款獲得IP6X防塵認證的Apple Watch。Apple Watch Series 7系列將於秋季推出，售399美元起(約3,103港元)，香港售價待定。