AI緊貼會議情況 Jabra PanaCast 50/20一體式視訊

混合工作模式已成為企業新常態，團隊間分散式進行公務，對於在如咖啡室、家中及遙距辦公室等混合環境中協作溝通，需求甚殷。Jabra早前推出PanaCast 50與PanaCast 20一體式視訊裝置，前者具備虛擬導演功能，因應會議狀況能調整鏡頭焦點和聲浪；後者袖珍便攜設計，適合個人流動工作彈性操作，提升工作效率。

類似soundbar設計的Jabra PanaCast 50，配備8個具語音檢測與智能消噪功能的波束賦形麥克風，而且兩側各有一個50毫米低音與20毫米高音喇叭，音色足夠覆蓋整個會議室，加上雙向音頻技術與符合統一通訊平台，確保與會人士收聽或發言時清晰流暢。另外透過3個13MP像素鏡頭組成的高精度多攝鏡頭組合，以Panoramic-4K模式營造沉浸式180°全景視野，配備銳利、高清及實時影像拼接專利技術，呈現超低延遲實時影像，加上鏡頭內建智能縮放功能，追蹤發言者以最佳畫面示人。最犀利的是，產品內置虛擬導演功能，其9個Edge處理器能智能偵測及辨別發言者和發言順序，從而自動切換鏡頭。再者產品也加入人數統計功能，除一般點算出席者之外，其「安全容量」與「會議室使用情況洞察」功能，還能檢測房間利用率是否超出預設上限，向與會者發出健康風險提示，減低感染風險。

至於Jabra PanaCast 20個人智能視像鏡頭，備有邊緣AI處理器，毋須加裝驅動定件和額外將數據發送至雲端處理，隨插即用。產品支援4K HDR超高清影像、個性化智能縮放畫面，以及自動照明校正功能，無論身處任何環境均可準確聚焦用家身上。獲得Microsoft Teams和Zoom認證的PanaCast 50現已上市，售9,321港元(附送掛牆式安裝架)；PanaCast 20則於9月上市，售價待定。網址：https://www.jabra.com/panacast50