AirTag更新防跟蹤 Apple正開發Android程式感測Find My裝置

早在AirTag仍未推出之前，外界已擔心有人會用它來追蹤人，而Apple最初就設定AirTag在離開物主3日之後，就會自動發出聲響，以提示可能被追蹤的人。不過對於被追蹤的人來說，3日已經夠要命了。對此Apple剛剛就推出AirTag韌體更新，防止AirTag被用作不法用途。

Apple在本月初推出韌體版本1.0.276加入防止追蹤功能，而剛推出的新版本雖然是1.0.276，不過Build number版本號碼就由原本的1A276d升至1A287b。更新至新版本後，當AirTag離開物主，就會在8至24小時的隨機時間內發出聲響，讓可能被追蹤的人提高警覺。

用戶可以在Find My程式的「物品」分頁點擊標籤，選擇你的AirTag後點擊它的名稱，就可以查看AirTag的版本，但就無法查看它的版本號碼。跟AirPods耳機一樣，用戶無法主動要求更新AirTag，iPhone會自動進行更新，所以需要開啟手機藍牙，並且將手機放在AirTag可接收的範圍內。

此外，針對不使用iPhone的Android手機用戶，或無法得知身上被放了AirTag，對此Apple證實正在開發一款Android程式，用來感測AirTag和具備Find My追蹤物品功能的裝置。