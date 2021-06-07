Apple員工發信反對每周3天辦公室上班

自疫情以來，多間科技公司實施在家工作，減少員工之間接觸，降低病毒傳播和感染風險。近期美國疫情放緩，並逐步放寬防疫規例。Apple行政總裁Tim Cook在上周三向員工發信，通知由9月上旬開始，需要每周回公司上班3天。然而，此舉做造成一眾員工反對。

早前Apple發信要求員工在星期一、二和四回到公司工作，其他日子仍可維持在家工作。近日有外媒報道指出，許多員工不滿新上班模式，當中約有80名員工參與並撰寫書信，要求公司重新考慮辦公室上班的決定，並交由團隊自行選擇。另外，信中亦要求公司定期向各階層員工進行具清晰結構和透明溝通的簡短調查、詢問員工離職是否與遙距辦公有關，以及希望公司重視殘疾員工上班計劃。

信中提到員工的意見未受重視，公司和員工對於在家工作的立場矛盾。Apple認爲員工渴望回到辦公室上班可以令到關係更佳，但員工卻表示在家工作使關係比以往好，並希望維持現狀。Apple對於員工發信未有回覆。