Apple將開放15W MagSafe磁吸無線充電模組

Apple宣布將開放15W MagSafe磁吸無線充電模組予廠商，讓更多第三方廠商能推出切合市場需要，具備MFi(Made for iPhone)認證的充電產品及配件。

雖然近期已經有多家廠商推出具備磁吸無線充電功能的產品，但由於不是採用Apple認可的MagSafe標準，所以在充電效能方面，一般只能提供5V 1A的效能。而取得Apple 15W MagSafe認證的無線充電產品，最高能提供5V 3A，即15W的功率，能快速度為裝置補充電力。

而Apple是在提供給MFi廠商的入門網站公布有關消息。MFi許可證持有者可以向Apple提交包含MagSafe模組的產品計劃，並向MFi授權經銷商訂購樣品和大量生產，而產品在通過MFi認證後就可以貼上「Made for MagSafe」的標籤。

該塊MagSafe模組有5個針腳，廠商可以直接嵌入產品中使用。據報道這個模組的樣本價格為17.95美元(約139.35港元)；如果廠商訂購量大的話，批發價更可低至15美元(約116.44港元)。