Am730
Am730
Am730
Am730
News Tech
Apple將開放15W MagSafe磁吸無線充電模組
18 小時前
#Hashtags
AppleMagSage充電模組Made for iPhoneMFi15W
Apple將開放15W MagSafe磁吸無線充電模組
news-images
Apple向有MFi許可證的廠商宣布開放訂購MagSafe充電模組的消息。

Apple宣布將開放15W MagSafe磁吸無線充電模組予廠商，讓更多第三方廠商能推出切合市場需要，具備MFi(Made for iPhone)認證的充電產品及配件。

雖然近期已經有多家廠商推出具備磁吸無線充電功能的產品，但由於不是採用Apple認可的MagSafe標準，所以在充電效能方面，一般只能提供5V 1A的效能。而取得Apple 15W MagSafe認證的無線充電產品，最高能提供5V 3A，即15W的功率，能快速度為裝置補充電力。

而Apple是在提供給MFi廠商的入門網站公布有關消息。MFi許可證持有者可以向Apple提交包含MagSafe模組的產品計劃，並向MFi授權經銷商訂購樣品和大量生產，而產品在通過MFi認證後就可以貼上「Made for MagSafe」的標籤。

該塊MagSafe模組有5個針腳，廠商可以直接嵌入產品中使用。據報道這個模組的樣本價格為17.95美元(約139.35港元)；如果廠商訂購量大的話，批發價更可低至15美元(約116.44港元)。

news-images
廠商提交MFi產品計劃的程序。
 news-images
MagSafe充電模組有5支針腳，外型跟官方充電板差不多。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/apple將開放15w-magsafe磁吸無線充電模組-273543
#Hashtags
AppleMagSage充電模組Made for iPhoneMFi15W
Am730

WD My Book Live遭惡意軟件攻擊 硬碟隨時被清空

MWC 2021展前預熱 聯想ThinkPad X1 Extreme Gen 4重塑新常態

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
WD My Book Live遭惡意軟件攻擊 硬碟隨時被清空
Am730
Am730
MWC 2021展前預熱 聯想ThinkPad X1 Extreme Gen 4重塑新常態
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多