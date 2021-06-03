Apple針對智能家居將推出homeOS？

去年WWDC，Apple已經為tvOS加入與支援Home Kit的IP Cam或智能門鐘的互動功能，讓Apple TV變身成為智能家居的中樞；加上包括Apple、Amazon、Google在內的科企合作，提出名為「Matter」的Project Connected Home over IP的技術方案，讓支援不同智能助理的智能產品都可以透過Matter互聯互通。而市場估計Apple在下周的WWDC 2021，將會就智能家居的發展有更多動作，而根據Apple最近刊登的一個招聘廣告中，更出現了一個未曾發表的名字「homeOS」，令外界有更多猜想。有分析認為homeOS是將目前tvOS升格成為智能家居的作業系統，亦有說homeOS是為配合一系列支援Matter認證的智能家電產品，而新推出作業系統。至於孰真孰假，相信在香港時間下周二6月8日淩晨舉行的WWDC發布會，就自有分曉。