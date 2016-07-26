Apple Watch經常誤撥緊急電話 美國警方疲於奔命

Apple Watch有效監察用戶的健康，跌倒偵測功能亦成功拯救不少人的生命。但根據Kansas堪薩斯州的警方表示，Apple Watch錯誤撥打緊急電話的情況非常嚴重，單是Overland Park奧弗蘭帕克的緊急求助中心，平均每小時會收到250個緊急電話，當中有相當比例是錯誤撥打，令救護及警方疲於奔命。

警方表示，很多時候用家在睡覺或運動中走動時，意外觸發Apple Watch進入緊急模式。用戶在不知情的情況下，手錶會自行撥打緊急電話。原來問題在於當按住Apple Watch側邊按鈕一段時間，就會進入「SOS緊急聯絡」功能，並自動聯絡當地緊急服務。此外警方又指，在Apple維修和翻新工廠修理及檢查Apple Watch的時候，亦經常出現誤撥緊急電話情況，平均每天也有20次之多。警方建議Apple Watch用戶可考慮為腕錶安裝保護殼，或通過設定或停用緊急求救功能，作為緩解這一個問題。