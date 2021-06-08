Apple Watch Series 6 硬件成本是售價三分一？

智能腕錶市場競爭激烈，很多標榜售賣千元的產品，均支援健康管理甚至血氧檢測等功能，但始終未能動搖Apple Watch在市場上的龍頭地位。最近市場研究公司Counterpoint Research分析出Apple Watch Series 6的硬件成本約為136美元(約1,055港元)，其中的重要零件，包括處理器、屏幕、傳感器和外殼就佔成本的68％(約717港元)。到底Apple Watch 6到底有甚麼過人之處，儘管售價較市場其他產品貴，仍舊受到市場歡迎呢？

在Counterpoint Research中的BoM分析表可見，Apple Watch Series 6所採用的屏幕，是亮度可達1,000nits的Always-On Retina LTPO OLED，但因為Apple取消了Force Touch墊圈，因此成本亦隨之下降。至於S6 SIP(System-in-Package)處理器，連同1GB的LPDDR4X内存和32GB，運行速度為1.8GHz，比起第五代快20%，佔成本23.7%。此外，Apple亦加入了傳感器，令用家可以在運動時使用手錶來監察自己的身體狀況，佔了成本的12%，而外殼和機身的材料則保持不變。

現時Apple Watch Series 6定價由3,199港元起，雖然硬件成本只佔售價的三分一，但相信Apple在前期開發、保養、生產等工序花了不少資金。加上Apple Watch跟Apple其他產品有緊密的互動，而WWDC最新發表的watchOS 15，更讓腕錶可以和支援HomeKit監察鏡頭作互動，令腕錶應用變得更廣泛，這些都是Apple Watch受歡迎的原因。