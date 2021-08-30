Apple Watch Series 7隨iPhone 13登場 《彭博》：但供應緊張

外界盛傳Apple新iPhone發布會應在9月14日舉行。連日來有關iPhone 13與Apple Watch Series 7的爆料不斷傳出，針對早前有關「iPhone支援衛星電話功能」的熱門傳聞，爆料大神《彭博》記者Mark Gurman日前進一步透露，新iPhone將內建訂製版高通Snapdragon X60 modem，而且衛星電話功能只限特定市場和沒有訊號覆蓋的區域，作簡急通話和短訊服務。據悉此功能遭到電訊商的強烈反對，而且Apple就算想擁有自己的衛星系統，籌備仍需要數年。

同樣注目的Apple Watch Series 7，Mark Gurman帶來好與壞消息各一個。好消息的是幾乎肯定Apple Watch Series 7會隨iPhone 13系列一併發表；壞消息是基於新錶重新設計外觀而影響出貨進度，因此就算同日登場，Apple Watch Series 7或延後發售，或按時上市但初期貨量有限。這樣對想換錶的果粉來說，無疑是一大打擊。