Apple Watch Series 7 電池容量會加大？

Apple預計會在今年9月舉行產品發布會，市場除期待iPhone 13會有甚麼新功能外，同時亦對於Apple Watch Series 7亦很感興趣，到底新腕錶會不會有新設計，又會加入甚麼感測器去完善健康監測的功能呢？引述台灣《經濟日報》的消息， Apple Watch Series 7很大機會跟iPhone及iPad Pro一樣採用較方正邊框設計，但錶面屏幕大小還保持40毫米及44毫米兩種大小。消息指新錶採用的S7處理器，體積會較目前的Apple Watch Series 6使用的S6處理器較小。所以預計可以將電池容量提高，令新錶的使用時間可以延長。

不過，Apple Watch Series 7未必會加入新感應器，而坊間一直傳聞的血糖監測功能，可能要留待明年才能推出。不過Apple Watch Series 7將加入UWB超寬頻技術，讓Apple Watch可以跟其他Apple智能家居裝置有更多的互動。