Am730
Am730
Am730
Am730
News Tech
Apple Watch Series 7 電池容量會加大？
4 小時前
#Hashtags
AppleApple Watch Series 7
Apple Watch Series 7 電池容量會加大？
news-images
Apple預計會在今年9月舉行產品發布會，推出Apple Watch Series 7。

Apple預計會在今年9月舉行產品發布會，市場除期待iPhone 13會有甚麼新功能外，同時亦對於Apple Watch Series 7亦很感興趣，到底新腕錶會不會有新設計，又會加入甚麼感測器去完善健康監測的功能呢？引述台灣《經濟日報》的消息， Apple Watch Series 7很大機會跟iPhone及iPad Pro一樣採用較方正邊框設計，但錶面屏幕大小還保持40毫米及44毫米兩種大小。消息指新錶採用的S7處理器，體積會較目前的Apple Watch Series 6使用的S6處理器較小。所以預計可以將電池容量提高，令新錶的使用時間可以延長。 

不過，Apple Watch Series 7未必會加入新感應器，而坊間一直傳聞的血糖監測功能，可能要留待明年才能推出。不過Apple Watch Series 7將加入UWB超寬頻技術，讓Apple Watch可以跟其他Apple智能家居裝置有更多的互動。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/apple-watch-series-7-電池容量會加大？-273934
#Hashtags
AppleApple Watch Series 7
Am730

環法單車賽 AR如置身現場

消費券優惠丨AlipayHK x Sino消費券體驗館即日開放 玩譚仔話遊戲送小食

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
環法單車賽 AR如置身現場
Am730
Am730
消費券優惠丨AlipayHK x Sino消費券體驗館即日開放 玩譚仔話遊戲送小食
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多