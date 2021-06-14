AsiaPay發生潛在信用卡數據洩漏事件

本地成立的電子收費平台AsiaPay聯款通剛發出公告，指該公司的支付網關可能遇上潛在信用卡數據事件，事故可能發生於2020年9月17日至2021年5月2日期間。由於香港有不少網上商店和慈善機構都採用該公司及旗下的PayDollar平台服務，相信影響範圍廣泛，建議讀者多留意信用卡狀況和銀行發出的信息。

AsiaPay的公告表示該公司已立即採取行動，聘請專業的網絡安全公司就事件進行有效管控和調查。公司亦同時加強安全措施，包括軟件升級、加強身份驗證流程、增加網絡安全資源，以及加強公司內部培訓和管理。自措施實施後，從2021年5月3日起已沒有發現新的可疑活動。公司的日常運營不受影響。

AsiaPay 表示事件的調查仍在進行中，更多調查結果將適時公布。該公司已向有關當局報告事件，並正迅速通知可能受影響的商家、客戶和持份者。

AsiaPay在2000年7月成立，旗下的PayDollar電子支付平台為商戶提供一站式收款方案，支援包括信用卡、八達通、轉數快、支付寶、WeChat Pay、Apple Pay、Google Pay、atome等超過100種支付方法和金融機構，在亞洲區設有超過14個辦事處。由於PayDollar平台與多間酒店、購物車系統和票務系統合作，客戶包括網上商店、學校和慈善機構如世界自然基金會香港分會等，所以事件涉及範圍可能很廣泛。

用戶應該細心檢查信用卡戶口狀況，發現異常交易就應該立即聯絡發卡機構及報警。另一方面，亦要小心有人利用今次事件發放釣魚電郵，誘使用戶提供銀行及信用卡資料，造成損失。

