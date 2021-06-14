Am730
Am730
Am730
Am730
News Tech
AsiaPay發生潛在信用卡數據洩漏事件
2021-06-14
#Hashtags
AsiaPay電子收費平台潛在信用卡數據事件PayDollar八達通轉數快
AsiaPay發生潛在信用卡數據洩漏事件
news-images
AsiaPay發生潛在信用卡數據洩漏事件

本地成立的電子收費平台AsiaPay聯款通剛發出公告，指該公司的支付網關可能遇上潛在信用卡數據事件，事故可能發生於2020年9月17日至2021年5月2日期間。由於香港有不少網上商店和慈善機構都採用該公司及旗下的PayDollar平台服務，相信影響範圍廣泛，建議讀者多留意信用卡狀況和銀行發出的信息。

news-images
AsiaPay 2000年7月在香港成立，為多個國家提供電子收款服務。

AsiaPay的公告表示該公司已立即採取行動，聘請專業的網絡安全公司就事件進行有效管控和調查。公司亦同時加強安全措施，包括軟件升級、加強身份驗證流程、增加網絡安全資源，以及加強公司內部培訓和管理。自措施實施後，從2021年5月3日起已沒有發現新的可疑活動。公司的日常運營不受影響。

AsiaPay 表示事件的調查仍在進行中，更多調查結果將適時公布。該公司已向有關當局報告事件，並正迅速通知可能受影響的商家、客戶和持份者。

AsiaPay在2000年7月成立，旗下的PayDollar電子支付平台為商戶提供一站式收款方案，支援包括信用卡、八達通、轉數快、支付寶、WeChat Pay、Apple Pay、Google Pay、atome等超過100種支付方法和金融機構，在亞洲區設有超過14個辦事處。由於PayDollar平台與多間酒店、購物車系統和票務系統合作，客戶包括網上商店、學校和慈善機構如世界自然基金會香港分會等，所以事件涉及範圍可能很廣泛。

news-images
AsiaPay旗下的PayDollar與多間金融機構、酒店、購物車系統及票務系統合作，預料洩漏信用卡資料事件牽涉範圍廣泛。

用戶應該細心檢查信用卡戶口狀況，發現異常交易就應該立即聯絡發卡機構及報警。另一方面，亦要小心有人利用今次事件發放釣魚電郵，誘使用戶提供銀行及信用卡資料，造成損失。
 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/asiapay發生潛在信用卡數據洩漏事件-271742
#Hashtags
AsiaPay電子收費平台潛在信用卡數據事件PayDollar八達通轉數快
Am730

Samsung Galaxy S21系列更新 改善相機快門延滯情況

ROG Flow X13 Zen AiO 24 ZenBeam ASUS三頭馬車 今夏並駕齊驅

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
Samsung Galaxy S21系列更新 改善相機快門延滯情況
Am730
Am730
ROG Flow X13 Zen AiO 24 ZenBeam ASUS三頭馬車 今夏並駕齊驅
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多