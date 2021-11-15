ASUS推出VivoWatch 5 廿秒即知心率脈搏

ASUS已經兩年沒有推出過智能腕錶，而去年尾在港上市的VivoWatch SP，經已是2019年出品。官方終於在上周發表最新一代智能腕錶VivoWatch 5，具備全天候健康、運動、睡眠與情緒壓力管理等功能，能記錄活動血氧、心率、脈搏指數等完整數據，配合手機APP更能管理手動輸入的服藥提醒，並首次對應台灣iPASS一卡通支付，用手錶輕觸搭捷運，也可透過錶面顯示發票，更能利用手錶的NFC作為智慧門鎖設定。

ASUS HealthAI 3.0演算法 血氧雙感測

兩年不見，ASUS強調VivoWatch 5換上新晶片與配備更精準的HealthAI 3.0演算法，提供更全面的健康管理。除了一般智能手錶的健康監測功能外，比較特別是產品採用血氧雙感測模式，於錶背感測以外還提供指尖感測，用家只要以拇指和食指輕觸錶盤兩端，通過感測指尖上的血管密度，約20秒便能實時獲得心率和脈搏數據，至於錶背感測就用作全天候長時間紀錄。

逾20種運動模式 可測行樓梯

ASUS VivoWatch 5採用1.34吋圓形高反射率LCD屏幕，22毫米寬度錶帶提供矽膠和真皮兩款以供替換，內置300mA電池最長提供14天續航力。手錶內置GPS、高度計和加速計，搭配《HealthConnect》手機app可完整記錄速度、距離、路徑、高度、步頻與配速等數據，逾20種運動模式增加單車、跑步、游泳等項目，其中樓層攀爬統計，根據手錶內建氣壓計偵測，統計用家每日行樓梯數據。

ASUS VivoWatch 5售新台幣10,990元(約3,083港元)，現已在台上市。坦白說以這個叫價太過進取，同樣是Android Smart Watch，Galaxy Watch4僅售2,698港元；加多幾百亦夠買Apple Watch 7(3,399港元起)呢！