Am730
Am730
Am730
Am730
News Tech
ASUS推出VivoWatch 5 廿秒即知心率脈搏
2021-11-15
#Hashtags
ASUSVivoWatch 5HealthAI 3.0血氧雙感測
ASUS推出VivoWatch 5 廿秒即知心率脈搏
news-images
ASUS VivoWatch 5採用1.34吋圓形高反射率LCD屏幕。

ASUS已經兩年沒有推出過智能腕錶，而去年尾在港上市的VivoWatch SP，經已是2019年出品。官方終於在上周發表最新一代智能腕錶VivoWatch 5，具備全天候健康、運動、睡眠與情緒壓力管理等功能，能記錄活動血氧、心率、脈搏指數等完整數據，配合手機APP更能管理手動輸入的服藥提醒，並首次對應台灣iPASS一卡通支付，用手錶輕觸搭捷運，也可透過錶面顯示發票，更能利用手錶的NFC作為智慧門鎖設定。

ASUS HealthAI 3.0演算法 血氧雙感測

兩年不見，ASUS強調VivoWatch 5換上新晶片與配備更精準的HealthAI 3.0演算法，提供更全面的健康管理。除了一般智能手錶的健康監測功能外，比較特別是產品採用血氧雙感測模式，於錶背感測以外還提供指尖感測，用家只要以拇指和食指輕觸錶盤兩端，通過感測指尖上的血管密度，約20秒便能實時獲得心率和脈搏數據，至於錶背感測就用作全天候長時間紀錄。

news-images
血氧雙感測模式，指尖輕觸錶盤兩端，20秒即知心率和脈搏。
 news-images
搭配《HealthConnect》手機app可管理健康數據。
 news-images
最長提供14天續航力。

逾20種運動模式 可測行樓梯

ASUS VivoWatch 5採用1.34吋圓形高反射率LCD屏幕，22毫米寬度錶帶提供矽膠和真皮兩款以供替換，內置300mA電池最長提供14天續航力。手錶內置GPS、高度計和加速計，搭配《HealthConnect》手機app可完整記錄速度、距離、路徑、高度、步頻與配速等數據，逾20種運動模式增加單車、跑步、游泳等項目，其中樓層攀爬統計，根據手錶內建氣壓計偵測，統計用家每日行樓梯數據。

ASUS VivoWatch 5售新台幣10,990元(約3,083港元)，現已在台上市。坦白說以這個叫價太過進取，同樣是Android Smart Watch，Galaxy Watch4僅售2,698港元；加多幾百亦夠買Apple Watch 7(3,399港元起)呢！

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/asus推出vivowatch-5-廿秒即知心率脈搏-293074
#Hashtags
ASUSVivoWatch 5HealthAI 3.0血氧雙感測
Am730

MIRROR丨csl.推成員頭像5G SIM卡 鏡粉儲齊12張月費要近3.6K？

智慧生活｜施耐德電氣 智慧能源管理 省電76% 減114噸碳排放

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
MIRROR丨csl.推成員頭像5G SIM卡 鏡粉儲齊12張月費要近3.6K？
Am730
Am730
智慧生活｜施耐德電氣 智慧能源管理 省電76% 減114噸碳排放
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多