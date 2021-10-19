Beats Fit Pro丨包攬新AirPods功能 兼有彈性耳翼與ANC實時調整

Beats最新主動降噪真無線耳機Beats Fit Pro終於登場！新耳機同樣搭載Apple H1晶片，因此跟新AirPods一樣具備適應性EQ、動態頭部追蹤功能的空間音訊和支援Siri，然而Beats Fit Pro的主動降噪模式還能實時調整ANC效果，性能較新AirPods略勝一籌；加上全新彈性耳翼設計、27小時長續航播放時間，最適合戶外活動人士佩戴。

靈活耳翼設計 四種色款選擇

Beats Fit Pro設計類似帶有耳翼的Beats Studio Buds，單側僅重5.6克，備有經典黑紅、白色、鼠尾草灰和紫石晶色4種配色選擇，並符合IPX4抗汗抗水標準。耳翼內藏堅硬芯線，外側由柔韌材料包圍，能舒適穩固地貼合任何耳形。而且耳機選用全新特製傳感器，官方指新通風系統可減少彈性振膜的高音失真。另外搭載Apple H1晶片的它，支援適應性EQ技術，於每個耳塞的內向式咪高風聆聽你聽到的聲音，並根據耳朵形狀自動調整低頻和中頻表現；亦有配搭動態頭部追蹤功能的空間音訊效果，對應5.1、7.1編碼與Dolby Atmos音樂，當然也支持一鍵配對和Siri語音指令功能。

持續實時調整的主動降噪功能

此外，當使用耳機的主動降噪ANC模式時，內外雙向的咪高風會互相配合，透過有針對性的反噪音聲波限制多餘的環境聲音，而為解決貼合度和動作方面的差異，Beats Fit Pro的ANC還會持續實時調整，每秒可多達200次。當需要聽到四周的聲音，只在耳塞任何一邊按下「b」，即可切換至通透模式；而當ANC和通透模式關閉時，適應性EQ便會自動啟用。免提方面，耳塞在通話期間會利用波束成型咪高風對準聲音，一如內置咪高風和話音加速感應器，從而過濾環境聲音，確保用家與來電者之間的對話聲音自然。

連充電盒提供27小時播放時間(適應性EQ模式可達30小時)、支援快充5分鐘使用1小時的Beats Fit Pro，售價為199.99美元(約1,556港元)，即日已於美國開訂，11月5日出貨；香港行貨明年年初推出，售價待定。

Beats Fit Pro丨包攬新AirPods功能 兼有彈性耳翼與ANC實時調整