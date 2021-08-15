Boston Dynamics秀出不輸蝕人類的酷跑技巧

相信沒有人會質疑Boston Dynamics出品的AI機器人，堪稱世界上最接近科幻電影的製成品！

官方日前釋出第3段Atlas機器人的示範動作片段，今次透過一鏡到底的運鏡拍攝，呈現兩台Atlas交替接力一連串Parkour酷跑動作，流暢程度跟真人施展無異。片段中Atlas除了在平衡木走動、高台飛躍、斜台上奔跑、甚至手腳並用跨過障礙，兩台Atlas一同自體逐轉再同步使出後空翻，合作無間可謂驚人天人！

根據官方說法，今次這款Parkour動作程式花費數月開發而成，機器人的動作切換與協調，以及對平衡感的掌握也愈來愈成熟。工程師更指如今Atlas透過不斷學習，處理和完成動作已不再是「依樣畫葫蘆」，換句話說Atlas開始有臨機應變的能力。雖然在影片中Atlas的騰空跳躍相當穩定，但原來現時成功率大概只有一半，起跳點或著地或存在錯誤，未來開發團隊將強化Atlas的脊柱支撐和上肢強度，未來動作完成度會更高。

影片網址：https://youtu.be/tF4DML7FIWk