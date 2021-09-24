Canon EOS VR丨為VR影視製作 專用雙魚眼鏡頭

虛擬實境(VR)近年在多媒體應用日趨廣泛，Canon也宣布推出EOS VR系統來分一杯羹。全新EOS VR系統結合無反可換鏡相機，再配合專用鏡頭及電腦軟體所構成。用家只要將專用鏡頭安裝至相機便可輕鬆拍攝VR影片，再利用電腦軟體將影片轉換成標準VR檔案格式，讓後期製作流程更簡單。

RF 5.2mm f/2.8L Dual Fisheye雙魚眼鏡頭

全新RF 5.2mm f/2.8L Dual Fisheye是一支配備雙魚眼鏡頭的專用RF鏡頭，能透過兩支鏡頭間的視差產生3D 180度VR影像。用家可將鏡頭安裝至EOS R5無反相機使用，支援8K短片拍攝功能拍攝超高解像度、身臨其境的沉浸式影片。另外鏡頭更加入特殊塗膜，即使背光拍攝亦可應付自如。

EOS VR Utility與EOS VR Plugin for Adobe Premiere Pro

由於進入RF 5.2mm f/2.8L Dual Fisheye雙魚眼鏡頭的光線，都是由同一個CMOS影像感應器記錄，因此能省卻很多傳統VR製作流程的工序，例如拍攝前對齊相機位置及同步相機設定或在後期製作時將兩個影像併合，大幅提升工作效率。用家可因應後製環境，選擇以《EOS VR Utility》或《EOS VR Plugin for Adobe Premiere Pro》將影片轉換成VR格式，進一步支援後期製作過程。

Canon RF 5.2mm f/2.8L Dual Fisheye售18,680港元；《EOS VR Utility》及《EOS VR Plugin for Adobe Premiere Pro》採用付費訂閱服務推出，費用待定，整個Canon EOS VR系統將於12月底推出。