DSEE升頻 兼容360 Reality Audio 平玩Sony WF-C500

買Sony真無線耳機，如果唔想「攻頂」買最貴的WF-1000XM4，那麼有沒有平民款式選擇？Sony宣布推出入門向WF-C500真無線耳機，定價較現時系列最平WF-XB700還要便宜，也是官方首款千元以下真無線耳機產品。

Sony WF-C500備有黑、白、綠和橙四色選擇，耳機設計和體積跟WF-XB700雷同，但就配備DSEE(數碼音質提升)壓縮音樂升頻技術，還原接近錄音的音色效果；又兼容播放自家360 Reality Audio音訊，根據用家耳朵形狀和大小進行個人化設置，呈現比雙聲道更寬闊的音域。耳機也對應自家《Headphones Connect》應用程式，透過EQ自訂功能設定及儲存專屬的預設音效。

支援IPX4防水等級、連充電盒提供20小時播放時間、對應Google Assistant或Siri語音助理、Google Fast Pair快速配對功能的Sony WF-C500，售999港元，本月下旬上市。

查詢：2833 5129