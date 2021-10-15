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DSEE升頻 兼容360 Reality Audio 平玩Sony WF-C500
2 小時前
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DSEE升頻 兼容360 Reality Audio 平玩Sony WF-C500
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Sony宣布推出入門向WF-C500真無線耳機。
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子彈外形充電盒設計，橙色款充滿少女味道。

買Sony真無線耳機，如果唔想「攻頂」買最貴的WF-1000XM4，那麼有沒有平民款式選擇？Sony宣布推出入門向WF-C500真無線耳機，定價較現時系列最平WF-XB700還要便宜，也是官方首款千元以下真無線耳機產品。

Sony WF-C500備有黑、白、綠和橙四色選擇，耳機設計和體積跟WF-XB700雷同，但就配備DSEE(數碼音質提升)壓縮音樂升頻技術，還原接近錄音的音色效果；又兼容播放自家360 Reality Audio音訊，根據用家耳朵形狀和大小進行個人化設置，呈現比雙聲道更寬闊的音域。耳機也對應自家《Headphones Connect》應用程式，透過EQ自訂功能設定及儲存專屬的預設音效。

支援IPX4防水等級、連充電盒提供20小時播放時間、對應Google Assistant或Siri語音助理、Google Fast Pair快速配對功能的Sony WF-C500，售999港元，本月下旬上市。

查詢：2833 5129

 

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耳機支援快充10分鐘，可用1小時。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/dsee升頻-兼容360-reality-audio-平玩sony-wf-c500-289083
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