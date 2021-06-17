E3 2021大觀園 Xbox Series X變凍櫃 動森無影惹民憤

年度Game壇盛事「E3 2021」在疫情下改為網上直播形式舉行，6月13至16日的4天展期間，Ubisoft、Xbox、SQUARE ENIX、CAPCOM、Nintendo等廠商逐一舉行發布會，讓玩家盡覽大作。雖然PlayStation繼續缺席、傳聞已久的Nintendo Switch Pro亦無發表，今次就等小編總結E3 2021啦！



Ubisoft《阿凡達》有驚喜

6月13日Ubisoft Forward發布會上，官方竟將2009年傳奇賣座電影《阿凡達》改編成新作《Avatar：Frontiers of Pandora》，叫人意外。官方指遊戲屬於第一身動作冒險遊戲，針對新世代主機採用新一代Snowdrop引擎製作，並與Lightstorm Entertainment及Disney聯手合作開發。作為電影的獨立外傳，玩家將扮演納美人踏上旅程，橫跨潘朵拉的「西部邊境」，探索獨特生物與新角色，並要騎上飛龍擊退威脅世界的強大敵人。雖然作品僅釋出影片，並未交代推出詳情，但完成度相當高，值得期待。



Xbox Series X凍櫃玩笑成真

猶記得微軟Xbox Series X發表初期，有網民笑指造型似凍櫃，而官方亦相當識玩，隨即找來YouTuber拍開箱片惡搞。後來Xbox在Twitter舉行的「#BestOfTweets」獲勝，促使官方弄假成真，在6月14日的Xbox & Bethesda Games Showcase活動中，宣布Xbox Mini Fridge將於年內假期推出。而從介紹片段可見，打開黑色凍櫃門透出Xbox招牌的綠色燈效，估計還可放置10罐汽水，惟官方也沒有交代上市詳情，粉絲要追post留意後續宣布。值得一提，微軟收購Bethesda後在今年E3發表了以太空冒險的Xbox、PC獨佔全新作《Starfield》，還宣布將於明年11月11日上市。

SQUARE《FF》CAPCOM《芒亨》食老本

至於6月14與15日分別有SQUARE ENIX和CAPCOM的發布會，符合玩家預期，兩廠仍舊大賣自家招牌IP。先是SQUARE ENIX與日本光榮的Team Ninja合作開發《Stranger of Paradise Final Fantasy Origin》，以《Final Fantasy》世界觀並加入類似《仁王》的暗黑系高難度動作冒險遊戲，而從官方介紹資料發現，遊戲跟初代故事中「光之戰士」與終極大佬「加蘭德」有關。CAPCOM方面則有7月9日上市，芒亨系列角色扮演遊戲《Monster Hunter Stories 2：Wings of Ruin》的最新遊玩片段。玩家將會成為與魔物建立羈絆的「魔物騎士」，透過不斷接下任務來推進劇情。《FF》變種作品即日起至24日已在PS5提供試玩；《芒亨》RPG版則於25日在任天堂Switch發布體驗版。



老任《動森》無更新惹負評

壓軸登場的任天堂，原本大家期待有關支援4K遊玩的Switch Pro主機資訊，以及適逢今年是《動物森友會》誕生20周年，全球粉絲預期《動森》應有追加更新元素發表，只是在長40分鐘的節目中，兩項消息完全欠奉，令不少網民在各大討論區埋怨吐苦水。講返任天堂新作，跟Ubisoft聯合推出的《瑪利歐+瘋狂兔子 希望之星》將於明年推出，今次神秘邪惡實體Cursa用邪惡影響力扭曲眾行星，瑪利歐等人再次聯同賤兔對付敵人。同場官方還精選歷代《瑪利歐派對》收錄的小遊戲，以《瑪利歐派對 超級巨星》整合推出，並於10月29日上市。再者，去年復刻遊戲機「GAME&WATCH超級瑪利歐兄弟」大賣，促使官方添食加推「GAME&WATCH薩爾達傳說」，遊戲機收錄紅白機、GB版等4套系列作品，預定11月12日推出，售5,480日圓(約387港元)。